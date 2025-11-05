Il circo riaccende Latina: al via la 4ª edizione dell’Italian Circus Talent Festival

Latina torna a essere capitale del mondo circense. È stata presentata la 4ª edizione dell’Italian Circus Talent Festival, la kermesse dedicata ai giovani talenti del circo, in programma dal 6 al 10 novembre nell’area di via Rossetti. Un evento prodotto da New Cover, con il contributo del Ministero della Cultura, la collaborazione dell’International Circus Festival of Italy e del Comune di Latina.

Alla conferenza di presentazione erano presenti il direttore artistico Fabio Montico, l’assessore al turismo Gianluca Di Cocco, il presentatore Davide Padovan, l’addestratore e insegnante Alessio Fochesato e i giurati internazionali Gaetano Montico e Marcello Marchetti.

“Questo Festival è molto più di un evento artistico, è un gesto d’amore verso il circo e i giovani che scelgono di farne la propria vita – ha dichiarato Fabio Montico – Latina deve restare un punto di riferimento per chi crede nel talento e nella magia di quest’arte”. Venticinque i numeri in gara, tra acrobati, giocolieri, contorsionisti, clown e illusionisti, selezionati come autentiche promesse del circo mondiale.

La direzione di pista sarà affidata a Ruby Merzari e Fabrizio Montico, mentre la conduzione sarà firmata da Davide Padovan, voce e volto dell’intrattenimento italiano. A impreziosire lo spettacolo l’orchestra e il corpo di ballo del Circo Darix Martini, che accompagneranno le esibizioni con musica e coreografie dal vivo.

“Il Festival è un orgoglio per la città – ha aggiunto Di Cocco – e rappresenta un’occasione unica per valorizzare i giovani talenti e tenere viva una grande tradizione artistica”.

Domani, giovedì 6 novembre alle ore 21, il debutto con i primi 12 numeri in gara sotto il nuovo e maestoso Chapiteau delle meraviglie, pronto ad accendere la magia del circo e a far sognare il pubblico pontino.