Il Cisterna Lady vince il derby contro il Pontinia e torna in zona playoff

Il Cisterna Lady si impone 6-3 sul Futsal Pontinia, conquistando tre punti fondamentali per la corsa ai playoff di Serie C femminile di calcio a 5.

LA PARTITA

Dopo un avvio equilibrato, Piersimoni sblocca il match per le nero-fucsia, ma il Pontinia ribalta il risultato con Roma e Fagiolo. A riportare la gara in parità è Ribeiro, il portiere del Cisterna Lady, con un pallonetto spettacolare.

Nella ripresa, la squadra di mister Stredini cambia marcia e prende il controllo del gioco. Gambarotta, ex di turno, firma una doppietta decisiva, seguita dai gol di Aiello e da un autogol che chiude virtualmente il match. Nel finale, il Pontinia accorcia con Roma, ma il risultato è già deciso: il Cisterna Lady trionfa 6-3.

Margot Gambarotta, tra le protagoniste del match, commenta così la vittoria:

“Sapevamo che questa partita era fondamentale per restare in corsa playoff e siamo scese in campo con la giusta determinazione. Nonostante le assenze, siamo riuscite a imporre il nostro gioco e a ottenere tre punti importanti. Sono felice per i miei due gol, ma soprattutto per la prestazione della squadra. Stiamo lavorando per migliorare sia in fase di possesso che di non possesso, perché vogliamo chiudere al meglio la stagione. Speriamo che l’infortunio di Segarelli non sia grave, perché la sua assenza sarebbe una perdita importante per noi.”

Ora il focus è sul prossimo impegno: venerdì 14 febbraio alle 21, il Cisterna Lady ospiterà il Brasil Sport Club al Palazzetto dello Sport “San Valentino” per la 21ª giornata di campionato.