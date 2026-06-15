Il Cisterna progetta il futuro, ecco l’open day per settore giovanile e prima squadra

Il Cisterna Calcio guarda al futuro e lancia ufficialmente la linea verde per la prossima stagione. Come annunciato sui canali social della società biancoceleste, il club aprirà le proprie porte con un attesissimo open day dedicato ai giovani, in programma il prossimo 3 luglio 2026 a partire dalle ore 18:00 presso il Campo Sportivo di Borgo Piave a Latina.

La strategia della società è chiara, ossia quella di investire sul talento e valorizzare i giovani del territorio. Lo staff tecnico visionerà attentamente i ragazzi nati nelle annate 2008, 2009 e 2010 con il triplice obiettivo di rinforzare le rose dell’Under 18 Élite e della Juniores Provinciale (U19), ma soprattutto di scovare promettenti “giovani di lega” pronti per compiere il grande salto ed essere inseriti stabilmente in Prima Squadra nel campionato di Promozione.

Per partecipare ai provini è rigorosamente obbligatorio presentare la visita medica in corso di validità. Per qualsiasi informazione o per registrarsi all’evento, la società ha messo a disposizione i contatti telefonici dei responsabili Barbara al 3289561913 e Davide al 3356503087.