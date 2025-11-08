Il Cisterna Volley a Monza per confermare la vittoria con Grottazolina

Il Cisterna Volley, dopo la bella vittoria ottenuta con Grottazolina, è pronto a tornare in campo oggi per un’altra sfida di grande importanza. Alle ore 18, i pontini saranno di scena all’Arena di Monza per affrontare la Vero Volley nella quinta gara di SuperLega (sesta giornata di calendario, con il quinto turno da recuperare nel prossimo weekend).

Si tratta della quinta sfida ufficiale tra Monza e Cisterna in SuperLega. Il bilancio parla di due vittorie per parte, con il fattore campo che finora ha sempre fatto la differenza. Anche in classifica, la distanza tra le due formazioni è minima: tre punti per Monza, frutto della vittoria in quattro set contro Cuneo, due per Cisterna, che ha conquistato il successo al tie-break contro Grottazzolina, entrambi i risultati maturati alla terza giornata.

Una partita che vale doppio, come ammette lo stesso tecnico pontino. “Affronteremo una squadra molto ostica, che vanta giocatori importanti – spiega coach Morato –. Atanasov è uno schiacciatore di grande valore, Padar un opposto esperto e potente. Senza dimenticare due giovani interessanti come Rohrs e Marttila, e la regia di Zimmermann, che dà equilibrio ed esperienza. Noi arriviamo a questa gara con qualche consapevolezza in più, grazie alla buona prova offerta contro Civitanova: con un pizzico di lucidità in più avremmo potuto giocarcela fino al tie-break. Sappiamo che domani servirà la nostra miglior pallavolo, coraggio e responsabilità. Monza non è la Lube, è la squadra ideale da affrontare adesso, perché possiamo provare a imporre il nostro gioco. C’è grande voglia di fare bene, e abbiamo bisogno di punti.”

Il Cisterna, dunque, arriva a Monza con l’obiettivo chiaro di muovere la classifica e dare continuità ai progressi visti nelle ultime uscite. Servirà una prova di carattere, concentrazione e concretezza per tornare dalla Brianza con un risultato positivo, in una sfida che può pesare molto sul cammino stagionale dei biancoblu.