Il Cisterna Volley “brinda al territorio”

Si è tenuto l’evento “Brindisi al Territorio”, uno dei momenti simbolici che segnano l’avvio della stagione 2025/2026 per Cisterna Volley, giunta alla sua terza partecipazione consecutiva nella massima serie del volley italiano.

A fare da sfondo all’incontro, la suggestiva Cantina Sant’Eufemia della famiglia Capitani, che il club ringrazia per l’ospitalità e la disponibilità, trasformata per l’occasione in un punto di ritrovo tra sport, impresa e territorio. L’evento ha rappresentato un’importante opportunità per rinnovare il ringraziamento ai sostenitori storici e per dare il benvenuto alle nuove realtà imprenditoriali che hanno scelto di unirsi al progetto del Cisterna Volley, contribuendo a costruire una sinergia concreta tra la squadra e il tessuto economico del territorio di Cisterna di Latina e dei territori limitrofi.

«Siamo felicissimi di aver accolto nella nostra Cantina Sant’Eufemia il Cisterna Volley, per festeggiare insieme i traguardi sportivi ottenuti nella passata stagione da parte della squadra – racconta Alessandra Capitani – I valori fondanti della nostra azienda, attenta alla cura e al rispetto del nostro ambiente, sono gli stessi ideali sani che trasmette lo sport. La sinergia tra imprese seppur in settori diversi è fondamentale per la promozione del territorio. Questi eventi sono importanti proprio per valorizzare i rapporti tra le varie realtà».

«Oltre ai risultati ottenuti, importanti e frutto di un lavoro partito da lontano, la nota più positiva dell’ultima stagione è arrivata dalla risposta del pubblico – il commento del presidente del Cisterna Volley Luigi Iazzetta – Il pubblico del Palasport di Viale delle Provincie si è stretto attorno alla squadra e questo fattore sarà importantissimo anche per la prossima stagione, dove partiremo con un roster rinnovato e giovane, ma sempre con la voglia di provare a fare quello step in più giorno per giorno».

«Nella prossima stagione avremo una squadra di ragazzi con un’età media molto bassa – l’analisi dell’amministratrice unica Cristina Cruciani – Io credo fortemente nei giovani e sono convinta che riusciremo a fare bene anche quest’anno. A guidare la squadra ci sarà Daniele Morato, un coach giovane che ha tanta voglia di far vedere le sue capacità nel campionato di Superlega dopo aver fatto bene in A2».

Grande attesa e partecipazione ha accompagnato anche il primo intervento ufficiale di Daniele Morato, nuovo Head Coach, che ha illustrato le basi tecniche e motivazionali su cui si costruirà il Cisterna Volley: «Inizio questa esperienza con tanto entusiasmo, è un’esperienza nuova per me ma sin da oggi, che è stato il mio primo giorno a Cisterna, sono stato accolto con tanto entusiasmo e posso dire di sentirmi già a casa. C’è tanta voglia di fare, l’ambiente è carico e di questo posso solo che essere contento. Diversi elementi della squadra sono cambiati, me compreso, dovremo essere bravi all’inizio di questo percorso a costruire la giusta alchimia con tanto lavoro in palestra. Da parte della società c’è tanta voglia di coinvolgere sempre più pubblico, questo è uno stimolo per coinvolgere sempre puù appassionato per averli al nostro fianco».

A sottolineare l’importanza del dialogo tra sport e imprenditoria è stata anche Letizia Buongiorno, presidente di Confartigianato Latina, che ha rivolto un saluto istituzionale a nome del mondo produttivo e ha accolto le nuove energie coinvolte nel percorso di crescita della Cisterna Volley.

“Brindisi al Territorio” ha così inaugurato un ciclo di eventi che, nei mesi a venire, accompagneranno la squadra e la comunità locale verso una stagione in cui la pallavolo continuerà a rappresentare un elemento centrale di identità e partecipazione per il territorio.

Intanto, il Cisterna Volley è ufficialmente iscritto al campionato di SuperLega Credem Banca 2025/26. La Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A ha completato la verifica dei documenti presentati dai 47 club aventi diritto e, avendo riscontrato il rispetto di tutti i requisiti previsti dal regolamento, ha trasmesso l’elenco alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica finale. Saranno 12 le squadre partecipanti alla prossima SuperLega, tra cui, con pieno merito, anche la formazione di Cisterna di Latina. I calendari ufficiali saranno resi noti il 17 luglio, nel corso del Volley Mercato di Bologna.