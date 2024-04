Il Cisterna Volley cede al Valsa Group Modena in una lotta a cinque set

Il Cisterna Volley si è battuto strenuamente al PalaPanini di Modena contro il Valsa Group nel match valido per la seconda giornata dei play-off per il quinto posto del campionato di Superlega Credem Banca.

Nonostante gli sforzi, il match si è concluso con il punteggio di 3-2 a favore dei padroni di casa, mentre al Cisterna resta il rammarico di aver recuperato costantemente lo svantaggio fino al 2-2, aprendo le porte per il tie-break che alla fine ha premiato i modenesi.

Per il Cisterna si tratta della seconda sconfitta di fila che relega i pontini a zero punti in questa fase della stagione.

Capitan Mazzone ha espresso il proprio rammarico per alcuni dettagli che hanno fatto la differenza, ma ha lodato l’impegno dei suoi, soprattutto dei giovani come Finauri e Czerwinski, che hanno dato il massimo in campo.

La partita è stata caratterizzata da una lotta equilibrata in tutti i set, con il Cisterna che ha dimostrato determinazione e aggressività.

Tuttavia, il Modena si è rivelato superiore nei fondamentali di attacco e di ricezione, portando a casa la vittoria.

Dopo la sfida con il Valsa Group Modena, il Cisterna Volley tornerà in campo mercoledì prossimo (10 aprile) alle 18:00 al palazzetto di Cisterna di Latina per affrontare il Padova nell’ultima partita casalinga di questa fase della stagione.

VALSA GROUP MODENA – CISTERNA VOLLEY 3-2

VALSA GROUP MODENA: Bruno 4, Boninfante, Juantorena ne, Sanguinetti 7, Stankovic 2, G. Pinali, R. Pinali ne, Gollini (lib.), Sapozhkov 26, Brehme 8, Davyskiba 17, Federici (lib.), Sighinolfi ne, Rinaldi 14. All. Giuliani

CISTERNA VOLLEY: De Santis ne, Finauri (lib.), Giani, Jordi Ramon 17, Piccinelli (lib.), Faure, Rossi 9, Czerwinski 23, Baranowicz 2, Mazzone 10, Bayram 15, Nedeljkovic ne, Peric. All. Falasca.

Arbitri: Serafin Denis, Saltalippi Luca (Tundo Virginia)

Parziali: 23-25 (31′), 25-23 (30′), 26-24 (33′), 23-25 (31′), 15-10 (16′)

Note: Modena: ricezione 40% (21%), attacco 53%, aces 10 (err.batt. 21), muri pt. 10; Cisterna: ricezione 32% (16%), attacco 49%, aces 12 (err.batt. 25), muri pt. 11;