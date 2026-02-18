Il Cisterna Volley festeggia la salvezza e punta la Lube: “Vogliamo onorare il finale di stagione”

Con la certezza matematica della permanenza in Superlega già in tasca, il Cisterna Volley non accenna a diminuire l’intensità. La squadra di coach Morato è tornata immediatamente in palestra per preparare il prestigioso appuntamento della 21ª giornata che vedrà arrivare nel Lazio i pluricampioni della Lube Civitanova.

La tabella di marcia verso la sfida di domenica è serrata. Dopo la doppia seduta odierna il gruppo proseguirà con un allenamento pomeridiano giovedì, un altro “double” venerdì, per poi chiudere con la rifinitura di domenica mattina. L’appuntamento per il fischio d’inizio è fissato per domenica 22 febbraio alle ore 17:00 al PalaSport di via delle province.

Nonostante la salvezza acquisita c’è ancora un obiettivo concreto: difendere la decima posizione. Attualmente Cisterna viaggia a braccetto con Cuneo, ma può vantare una vittoria in più che le permette di stare davanti. Il calendario vedrà poi i pontini chiudere la regular season nel turno infrasettimanale di mercoledì 25 febbraio sul campo di Trento.

A suonare la carica è lo schiacciatore turco Efe Bayram, che traccia un bilancio della stagione ed esprime il desiderio di regalare un’ultima gioia casalinga al pubblico pontino:

“La nostra volontà è di chiudere bene la regular season, onorando le due gare che mancano, a partire dalla prossima contro una grande squadra: la Lube è un avversario di valore e lo potremo affrontare mentalmente più liberi senza avere assilli di classifica, con la possibilità di giocare la nostra pallavolo cercando di divertirci e, naturalmente, di fare il possibile per dare un’ulteriore soddisfazione ai nostri tifosi”.

“Mi aspetto un palazzetto pieno di gente per quella che dovrà essere una bella giornata di sport per Cisterna. Dopo aver raggiunto la salvezza, con una buonissima prestazione, vogliamo dimostrare a noi stessi che il lavoro fatto da agosto in poi ci ha permesso di fare progressi importanti”.

“Per me, come primo anno da capitano, è stato fondamentale centrare l’obiettivo, ho sempre cercato di dare il massimo dentro e fuori dal campo. E ci tengo a ringraziare Pippo Lanza, mi ha aiutato in questo percorso, dall’alto della sua esperienza è stato un modello importante per me, gli auguro di fare bene in Cina”.