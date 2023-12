Il Cisterna Volley in campo a Santo Stefano, arriva Monza

Scenderà in campo il giorno di Santo Stefano il Cisterna Volley. Al palazzetto di viale delle Province arriva Monza in quello che sarà il match valevole per l’undicesima giornata di Superlega maschile. Un’avversario tosto che è in lotta per i vertici del campionato, per i ragazzi di Guillermo Falasca sarà difficile ma proveranno a riscattare un momento che appare delicato a seguito delle quattro sconfitte consecutive.

“Non stiamo sicuramente giocando la nostra miglior pallavolo, di questo ne siamo tutti consapevoli e la cosa che più dispiace e non aver saputo sfruttare le occasioni che si sono presentate contro le nostre dirette concorrenti – spiega Andrea Rossi centrale e capitano del Cisterna Volley – C’è molto da lavorare e dobbiamo essere più cinici nelle situazioni decisive: questo dovremo farlo anche contro Monza”. In classifica la formazione monzese lotta per il vertice visto che, con 20 punti, viaggia staccata di appena cinque lunghezze dal vertice mentre il Cisterna Volley è alla ricerca di punti pesanti con appena sette punti in classifica, tallonata da Taranto (6 punti) e Catania (4 punti).

Il Cisterna Volley arriva da quattro sconfitte consecutive, rispettivamente contro Modena (1-3), Perugia (3-1), Lube (1-3) e Verona (3-0), e l’ultimo successo dei pontini risale al 19 novembre scorso nel rocambolesco successo in rimonta (3-2) contro Taranto: da 0-2 al 3-2 con il tie-break strappato ai vantaggi per 17-15. Il Monza arriva da due successi consecutivi: in trasferta a Catania (1-3) e in casa con Padova (3-0).