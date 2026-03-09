il Cisterna Volley rientra da Dubai, l’abbraccio di tifosi e familiari al Palasport

È terminata nella serata di ieri l’avventura del Cisterna Volley negli Emirati Arabi. La squadra è rientrata in Italia atterrando nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino con un volo della compagnia Emirates, l’EK095 partito da Dubai alle 11 locali (le 14 in Italia). Dal Terminal 3 dello scalo romano il gruppo si è poi spostato in pullman verso Cisterna di Latina, dove tifosi e familiari attendevano il ritorno della squadra.

Alle 21.05 il bus ha varcato l’ingresso del palasport di via delle Province tra gli applausi di circa un centinaio di persone accorse per salutare giocatori, staff e dirigenti, in tutto 21 componenti della delegazione. Tra i presenti anche il vicesindaco Maria Innamorato e il presidente del consiglio comunale Quirino Mancini.

La squadra era arrivata a Dubai il 26 febbraio per partecipare al NAS Sports Tournament, con la prima gara disputata il giorno successivo. Poche ore dopo l’inizio della competizione la situazione è però cambiata: dal 28 febbraio sono cominciati gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi Uniti, con diversi episodi che hanno creato forte apprensione anche tra gli atleti cisternesi. L’ultimo allarme è stato registrato il 7 marzo, quando un drone è stato segnalato nei pressi dell’aeroporto di Dubai, provocando la cancellazione di numerosi voli.

Il direttore sportivo Candido Grande ha raccontato i momenti di tensione vissuti dal gruppo: «È stato bello trovare questa accoglienza dopo dieci giorni che non sono stati semplici. Quando sono iniziati gli attacchi la paura è stata tanta. Da Dubai abbiamo cercato di rassicurare famiglie e tifosi, ma in realtà eravamo molto preoccupati».

Grande ha ricordato anche le ore più difficili: «Quando sembrava che la situazione si fosse un po’ tranquillizzata, sabato sono arrivati nuovi attacchi. Ricevevamo continuamente i messaggi di allerta del governo degli Emirati sui nostri telefoni. C’è stato anche un drone sull’aeroporto e molti voli sono stati cancellati: temevamo davvero di restare bloccati. L’ultima notte l’abbiamo trascorsa nella parte più bassa dell’hotel. Non è stato facile e abbiamo vissuto giorni che avremmo preferito evitare. Ora però conta solo essere tornati».

Il rientro della squadra è stato accolto con soddisfazione anche dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha voluto esprimere la vicinanza delle istituzioni: «Sono davvero felice che gli atleti e lo staff del Cisterna Volley siano finalmente tornati a casa, nel loro palazzetto dello sport di Cisterna. Sono stati giorni di grande preoccupazione per le famiglie, per la società e per tutti coloro che hanno seguito con apprensione questa vicenda».

Rocca ha sottolineato come la delegazione fosse arrivata negli Emirati Arabi solo pochi giorni prima dell’escalation della crisi: «Erano arrivati per un torneo appena due giorni prima dell’inizio della crisi in Medio Oriente. Fin dal primo momento abbiamo seguito con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo contatti costanti con le istituzioni competenti per assicurarci che ai nostri atleti fosse garantita ogni forma di assistenza». Il presidente ha inoltre ringraziato «il Ministero degli Affari Esteri, la rete diplomatica italiana e tutte le autorità che hanno lavorato con professionalità e rapidità per consentire il rientro in sicurezza della squadra».

All’arrivo al palasport i volti dei giocatori erano stanchi ma sollevati. Il tecnico Daniele Morato ha sottolineato il valore dell’accoglienza ricevuta: «Vi assicuro che questa accoglienza che ci è stata riservata stasera è stata davvero un momento bello e felice, e non è una frase di circostanza. Lo penso davvero».

Anche Rocca ha voluto rivolgere un messaggio finale alla squadra: «Ai giocatori, allo staff e alla dirigenza del Cisterna Volley voglio dire che il Lazio è orgoglioso di voi. Il vostro ritorno è la notizia che tutti aspettavamo. Bentornati».

Dopo il rientro la squadra osserverà alcuni giorni di pausa. «Adesso ci aspetta una settimana di riposo – ha aggiunto l’allenatore – ed è necessaria soprattutto dal punto di vista mentale».

Il gruppo tornerà in palestra il 16 marzo per riprendere la preparazione in vista dei playoff per il quinto posto del campionato, in programma dall’inizio di aprile. In quell’occasione il Cisterna Volley tornerà in campo per rappresentare il territorio con rinnovata determinazione.