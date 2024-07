Il Cisterna Volley scalda i motori e definisce lo staff tecnico per la Superlega

Il Cisterna Volley scalda i motori in vista della prossima stagione di Superlega Credem Banca, che vedrà la squadra accogliere per la prima in casa l’Itas Trentino il 29 settembre. Coach Falasca, al secondo anno a Cisterna, potrà contare su un gruppo di lavoro collaudato, che vedrà oltre a un tris di conferme, l’inserimento nello staff tecnico del preparatore atletico Andrea Bianchetti.

Il braccio destro di Falasca resterà Roberto Cocconi, secondo allenatore già nella scorsa stagione con il Cisterna Volley e con un passato alla Top Volley in Superlega e a Modena in B: “Sono molto felice di continuare il mio percorso con il Cisterna Volley. Con un gruppo ormai collaudato, vogliamo continuare il lavoro iniziato un anno fa con Falasca, con la voglia da parte di tutti noi di impegnarci per provare a fare anche qualcosa in più”.

Come terzo allenatore ci sarà sempre Elio Tommasino, anche lui dal 2019 impegnato in Superlega prima con la Top Volley e poi con il Cisterna Volley: “Sono contento di continuare un percorso iniziato ormai cinque anni fa, grazie alla società che ha rinnovato la fiducia in me. Il nostro obiettivo sarà quello di continuare il lavoro iniziato la scorsa stagione. Molti giocatori sono stati confermati e potremo proseguire il percorso insieme a loro, provando a fare meglio”.

Infine, lo scoutman della squadra sarà Maurizio Cibba, con una pluriennale esperienza nel ruolo nella massima serie italiana: “Questa sarà la mia undicesima stagione in Superlega, tra la Top Volley e il Cisterna Volley. Sono molto contento della fiducia che è stata riposta nel mio lavoro. Cercherò di dare il massimo per poter ottenere ancora più risultati rispetto agli altri anni. Sono felice di poter collaborare con Falasca e il resto dello staff, dove oltre al coach che conosco dallo scorso anno, si è creato un gruppo ben affiatato”.

Il nuovo arrivato nello staff, Andrea Bianchetti, vanta una pluriennale esperienza nel settore, con un’ultima stagione vissuta alla Dinamo București, squadra lo scorso anno impegnata nella massima serie della Romania e in Challenge Cup. Prima dell’esperienza all’estero, per il classe ’91 un triennio con la Fenice Pallavolo Roma, storica realtà sportiva del Lazio: “L’approdo in Superlega sicuramente ti pone davanti grandi sfide e grandi stimoli, essendo un campionato molto competitivo e prestigioso. Farne parte, con la squadra della mia regione, è qualcosa di speciale.“.