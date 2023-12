Il Cisterna Volley si arrende ai campioni d’inverno di Trento

Dopo la vittoria interna rimediata contro Monza, il Cisterna Volley incappa in un’altra sconfitta. I pontini devono arrendersi, in un campo che si conferma complicatissimo, ai campioni d’inverno dell’Itas Trentino. I ragazzi di coach Guillermo Falasca restano fermi a 10 punti nella classifica di Superlega.

Sotto nel primo parziale (25-19) Cisterna è riuscita a rialzare la testa e, sia nel secondo sia nel terzo, ha avuto una partenza importante che ha messo in difficoltà Michieletto e compagni mettendo ampiamente il naso avanti ma, in entrambi i casi, è stata sempre recuperata e poi superata da Trento.

Michele Baranowicz (Cisterna Volley): “È stata una partita tosta perché Trento è una squadra che si conferma formidabile. Noi abbiamo provato a metterli in difficoltà con tutto quello che avevamo da offrire e, secondo me, in alcuni frangenti siamo stati anche bravi: poi però è uscito fuori tutto il loro talento e c’è stato poco da fare”.

Alessandro Piccinelli (Cisterna Volley): “Si sa che giocare a Trento è sempre molto difficile contro una squadra che si conferma al vertice ed era difficile per noi fin dalla vigilia. Le squadre si amalgamo nel corso del campionato e quello che abbiamo fatto all’andata non deve essere preso in considerazione: giocare contro una squadra così, in gran forma è sempre difficilissimo”.

ITAS TRENTINO – CISTERNA VOLLEY 3-0

ITAS TRENTINO: Nelli ne, D’Heer ne, Kozamernik 6, Michieletto 18, Sbertoli 2, Cavuto ne, Pace (lib.) ne, Berger, Rychlicki 13, Magalini 3, Laurenzano (lib.), Lavia 10, Podrascanin 4, Acquarone ne. All. Soli

CISTERNA VOLLEY: De Santis, Finauri (lib.) ne, Giani, Jordi Ramon 9, Piccinelli (lib.), Faure 20, Rossi 4, Czerwinski ne, Baranowicz, Mazzone, Bayram, Nedeljkovic 6, Peric 5. All. Falasca

Arbitri: Alessandro Pietro Cavalieri e Andrea Puecher

Parziali: 25-19 (24′), 25-20 (27′), 25-20 (27′)

Note: Trento: ricezione 44% (31%), attacco 61%, ace 7 (err.batt. 11), muri pt. 6; Cisterna: ricezione 34% (11%), attacco 46%, ace 8 (err.batt. 12), muri pt. 2;