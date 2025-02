Il Cisterna Volley sostiene “Tutti in campo per Sebastiano”

Il Cisterna Volley si unisce alla raccolta fondi per Sebastiano, un bambino di otto anni che sta combattendo contro una neoplasia cerebrale. La famiglia ha urgente bisogno di fondi per permettere al piccolo Sebastiano di accedere a cure specifiche, il cui costo elevato è un ostacolo senza il supporto della comunità. Ogni giorno senza trattamento è un giorno perso, e il tempo per raccogliere i fondi è limitato.

“Immagina di svegliarti e scoprire che tuo figlio ha un tumore”, racconta Monia, la mamma di Sebastiano. “La risposta che ricevi è sempre la stessa: tornate a casa. Tornare a casa e aspettare l’inevitabile, con ogni TAC che è un colpo al cuore”. Nonostante il dolore, Monia e suo marito continuano a cercare trattamenti che possano dare al loro bambino una speranza. “Il problema è che queste terapie sono molto costose e non esistono sovvenzioni”, aggiunge Monia.

“Abbiamo solo dieci giorni per raccogliere i fondi e dare a Sebastiano una possibilità di sopravvivere”, avverte Monia. Ogni contributo, anche il più piccolo, è fondamentale per sostenere le spese mediche, i viaggi per le visite e l’assistenza necessaria. La comunità può davvero fare la differenza in questo momento cruciale.

Il Cisterna Volley invita tutti a partecipare a questa causa, affinché Sebastiano possa avere una chance di cura e di vita. Uniamoci per Sebastiano.