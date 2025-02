Il Cisterna Volley trionfa al tie-break nella sfida contro Modena

Grande spettacolo e lotta fino all’ultimo pallone tra Cisterna Volley e Modena, con i pontini che si impongono al tie-break grazie a una prestazione solida in attacco e a muro. Il finale di gara premia la squadra di Tarumi, protagonista assoluto dell’incontro.

IL MATCH

Il primo set si chiude con il sigillo dello schiacciatore bielorusso Davyskiba, che dopo il punto del 21-18 di Nedeljkovic permette a Modena di accorciare sul 21-20, prima di firmare l’allungo decisivo.

Nel tie-break l’equilibrio regna sovrano. Il muro di Ramon porta Cisterna avanti 4-3, poi Mazzone incrementa il vantaggio sul 6-3. Modena non si arrende e, grazie a Buchegger, torna in parità sul 9-9. Tarumi risponde con un muro vincente per il 12-10, prima che Ramon chiuda il set sul 15-12, regalando il successo ai pontini.

LE DICHIARAZIONI

Grande soddisfazione per Yuga Tarumi, eletto MVP della gara:

“Oggi sono molto contento di questa vittoria, dell’MVP e di questi punti molto importanti per noi. L’attacco e il muro hanno funzionato bene, ma dobbiamo ancora migliorare in ricezione, me in primis, per diventare sempre più completi. Siamo felici di questo risultato.”

Cisterna Volley porta a casa un successo fondamentale e conferma la sua crescita, mentre Modena dovrà ripartire da quanto di buono mostrato per ritrovare continuità.

CISTERNA VOLLEY-MODENA VOLLEY 3-2 (25-22 13-25 25-22 23-25 15-12)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz, Faure 14, Mazzon 10, Nedeljkovic 12, Pace (L), Ramon 19, Tarumi 13, Finauri. Bayram 2. N.E. Fanizza, Czerwinski, Rivas, Diamantini, Tosti (L). Allenatore: Falasca

MODENA VOLLEY: Sanguinetti 8, Davyskiba 25, De Cecco 1, Anzani 5, Buchegger 24, Rinaldi. Federici (L). Meijs, Gutierrez 12. Massari, Mati, Abulababa. Non entrati: Stankovic, Allenatore: Giuliani.

ARBITRI: Maure Goitre e Ilaria Vagni

NOTE – Durata set 27’ 26’ 29’ 35’ 20’ Tot.: 2h17’ Spettatori: 1794. MVP: Yuga Tarumi (Cisterna Volley).

Attacco: Cisterna Volley 54% Modena Volley 55%. Ricezione: Cisterna Volley 27% (17% prf) Modena Volley 46% (27% prf). Ace: Cisterna Volley 3, Modena Volley 12. Muro: Cisterna Volley 14 Modena Volley 7.