Il club “Fondi in 500” pronto al tour della Sicilia

Il “Club Fondi in 500” si prepara per una nuova avventura, questa volta in Sicilia, dopo il recente viaggio in Germania per celebrare il gemellaggio tra Fondi e Dachau. Prima della partenza, gli equipaggi si riuniranno in Piazza Duomo per un saluto ufficiale alla presenza del sindaco e dei cittadini. Il tour attraverserà città come Agrigento, Catania e Siracusa, con tante tappe emozionanti.

A Palermo, è previsto un incontro istituzionale per siglare un gemellaggio automobilistico e donare un omaggio fondano al vice sindaco locale. Il giornalista Lorenzo Nallo documenterà l’intero viaggio su Radio Antenna Musica 92.2 e su Facebook. L’evento è patrocinato dal Comune di Fondi e dalla Banca Popolare di Fondi, con il sostegno di numerose attività commerciali della città. Il tour si concluderà il 28 aprile, dopo aver assaporato il sole, le granite, i cannoli e la bellezza siciliana.