Il Club Unesco di Latina alla 7ᵃ Giornata Internazionale della Luce

La 7ᵃ Giornata Internazionale della Luce si terrà giovedì 16 maggio presso il Liceo Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Latina. L’evento, organizzato dal Prof. Enzo Bonacci in collaborazione con il Club per l’Unesco di Latina, sarà articolato in due sessioni, scientifica e artistica, entrambe trasmesse in diretta streaming.

I temi affrontati riguarderanno l’applicazione della luce nell’ambito scientifico e tecnologico, oltre all’inaugurazione di una mostra d’arte fotografica ispirata al film “Blow-Up” di Michelangelo Antonioni. La giornata sarà arricchita da interventi di esperti, esibizioni musicali e contributi artistici, evidenziando il ruolo fondamentale della luce nella nostra vita quotidiana e nell’espressione artistica.