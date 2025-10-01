Il comandante Mettini e l’allievo Pilota Nucheli, il profilo

Il colonnello Simone Mettini, 48 anni, era comandante del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare dal luglio del 2024. Era in volo con l’allievo pilota Lorenzo Nucheli, originario del Serrone, in Ciociaria.

Mettini era subentrato al colonnello Giuseppe Bellomo. Originario di Forlì ma residente ad Aprilia, era un ufficiale molto stimato all’interno dell’Aeronautica, apprezzato per la professionalità e per la dedizione con cui si era speso nella formazione delle nuove generazioni di piloti. Con un lungo percorso militare alle spalle, Mettini rappresentava un punto di riferimento per colleghi e allievi, che lo ricordano come un uomo di valore e di grande umanità.

Accanto a lui, durante quella che sarebbe dovuta essere una normale lezione di volo, si trovava Lorenzo Nucheli, giovane ufficiale in addestramento. Il ragazzo, che aveva intrapreso da poco la strada per diventare pilota, ha visto spezzarsi troppo presto il suo sogno di servire il Paese sulle ali dell’Aeronautica.

La notizia ha profondamente scosso sia la comunità militare che quella civile, in particolare il territorio pontino, da sempre legato al 70° Stormo e alle attività formative dell’aeroporto di Latina Scalo.

Un ufficiale esperto e stimato, un allievo pronto a spiccare il volo verso il futuro: due vite diverse, unite dal cielo e spezzate dalla stessa tragica sorte.