Il commercio di Latina saluta Benetton e Sisley, domani la chiusura degli store in Via Diaz

Domani, 6 ottobre 2024, i negozi Benetton e Sisley di via Diaz a Latina chiuderanno definitivamente. I segnali erano già presenti da giorni con sconti rilevanti su tutta la merce, e ieri mattina è arrivata la conferma ufficiale attraverso i cartelli sulle vetrine che annunciavano la fine delle attività. La chiusura ha lasciato sconcertati molti cittadini, dato che questi negozi storici, situati in uno dei punti più centrali della città, erano stati tra i primi grandi store nel cuore di Latina, sostituendo la Standa anni fa.

Questo evento segna un ulteriore cambiamento nel panorama commerciale del capoluogo pontino, già ridimensionato in passato con l’apertura di altre grandi catene come la Feltrinelli e H&M. Resta da vedere se il gruppo Benetton deciderà di rilanciare l’attività in futuro o se abbandonerà definitivamente la piazza di Latina. Al momento, gli store Benetton sono ancora operativi in altre città della provincia, come Fondi e Formia.