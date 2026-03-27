Il Commissario Capo Dalla Costa va in pensione, Latina omaggia il suo impegno

Questa mattina il Questore della provincia di Latina, insieme ai funzionari e al personale della Questura di Latina e dei Commissariati distaccati, ha rivolto un caloroso saluto al Commissario Capo Roberto Dalla Costa, collocato in quiescenza dal 1° marzo per raggiunti limiti di età. Con oltre quarant’anni di servizio nella Polizia di Stato, si è distinto per dedizione, equilibrio e competenza professionale. Entrato in servizio nel 1986, ha maturato una lunga esperienza operativa e investigativa, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità, tra cui quello di Vice Dirigente della Squadra Mobile di Latina e responsabile di sezione.

Figura di riferimento per colleghi e collaboratori, ha contribuito a importanti indagini e ha arricchito il suo percorso professionale con esperienze presso la DIGOS e come docente alla Scuola Ispettori di Nettuno, formando nuove generazioni di agenti della Polizia di Stato. Il Questore ha sottolineato come la carriera del Dr. Dalla Costa rappresenti un esempio di dedizione e servizio allo Stato, esprimendo gratitudine per il contributo offerto nel corso della sua carriera. Al Commissario Capo sono stati rivolti i migliori auguri per la nuova fase della vita, dopo anni di straordinimo impegno a tutela della sicurezza dei cittadini.