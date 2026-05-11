Il Comune di Cori incassa oltre 2 milioni per la messa in sicurezza del territorio

Importante risultato per l’Amministrazione comunale di Cori: l’ente lepino risulta aggiudicatario di 2,5 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Interno, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze. I fondi sono destinati ad interventi strategici per la messa in sicurezza di diverse aree del territorio comunale.
Tali somme permetteranno di avviare cantieri fondamentali senza gravare sulle casse dell’ente, poiché le opere non necessitano di co-finanziamento comunale. Secondo le direttive ministeriali, l’Amministrazione è già al lavoro per rispettare i tempi tecnici dettati dal Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 1° aprile 2026.
Le proposte finanziate dal Viminale sono state redatte dall’Ufficio Tecnico comunale su preciso indirizzo dell’Assessorato ai Lavori Pubblici. Il piano di messa in sicurezza si concentrerà su quattro siti critici:
- Piazza Mattei: rifacimento e consolidamento del muro;
- Via del Soccorso: rifacimento e messa in sicurezza del muro;
- Via dei Chiavoni: interventi complessivi di messa in sicurezza;
- Via Velletri Anzio: messa in sicurezza del tratto stradale compreso tra il Ponte e l’ingresso del parcheggio del campo sportivo di Giulianello.
Grande soddisfazione da parte del sindaco, Mauro De Lillis, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani: “Con questi fondi vengono finanziati ulteriori interventi di primaria importanza per la nostra comunità. Questo risultato ci permette di proseguire con determinazione il percorso già intrapreso negli anni precedenti sul fronte della sicurezza del territorio.”