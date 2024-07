Il Comune di Latina sottoscrive un patto di collaborazione per il parco di Via Roccagorga

Nel corso del question time di questa mattina, l’assessore al Patrimonio Ada Nasti ha risposto a un’interrogazione del Pd, presentata dalla consigliera comunale Daniela Fiore, annunciando la sottoscrizione di un patto di collaborazione per l’apertura e la chiusura del parco di via Roccagorga. Questo accordo, siglato ieri, si colloca nelle more della conclusione della procedura di affidamento del parco produttivo Upper.

L’assessore Nasti ha ricordato che “il 22 maggio scorso è stato approvato il bando per acquisire proposte ed esperienze di gestione utili alla definizione di un progetto da porre a base di gara per l’area verde interamente riqualificata. Al Comune sono pervenute due proposte progettuali che sono già state sottoposte alla commissione incaricata della valutazione. L’affidamento del parco di via Roccagorga richiede una procedura complessa, vista la sua gestione peculiare che include anche la coltivazione e vendita di essenze autoctone. Se la commissione individuerà una proposta valida, questa sarà posta a base di gara. In caso contrario, una proposta rielaborata dagli uffici sarà utilizzata come base di gara, in linea con gli obiettivi del progetto Upper.”

Con la sottoscrizione del patto di collaborazione, il Comune di Latina restituisce alla collettività il giardino comunale, che ora potrà essere usufruito dai cittadini, in particolare dai residenti del quartiere. L’assessore Nasti ha colto l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che collaborano con l’amministrazione comunale per l’interesse collettivo.