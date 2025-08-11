Il Comune di Pontinia rilancia la campagna contro l’abbandono degli animali

Il Comune di Pontinia ha sempre mostrato una particolare predisposizione per gli amici a quattro zampe e per gli animali domestici in generale, mettendo in atto svariate iniziative contro il randagismo e contro il triste fenomeno dell’abbandono. Sin dal marzo del 2010, infatti, un’apposita delibera comunale attivò un progetto rivolto alla cittadinanza e ai residenti delle città limitrofe, confluita poi nella campagna “Ti affido un amico”.

Successivamente l’assessorato all’Ambiente e alla Sanità ha predisposto una sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune, fornendo tutte le informazioni in tema di adozioni e non solo. Informazioni ancora più necessarie in un periodo come questo, con il classico esodo estivo che induce purtroppo tante persone a privarsi dei loro cani abbandonandoli al loro destino.

Ne ha parlato l’assessore competente, Valterino Battisti, lanciando un invito ai concittadini e non solo: “In queste settimane il fenomeno dell’abbandono sta facendo registrare il consueto, spiacevole aumento dei casi. Attualmente le nostre due strutture convenzionate ospitano un totale di 58 amici a quattro zampe, desiderosi di essere accolti dalle loro nuove famiglie e di riprendersi l’amore del quale sono stati crudelmente privati. Vogliamo quindi rilanciare le nostre iniziative di sostegno per sensibilizzare i residenti del posto e delle città limitrofe e invogliarli ulteriormente ad effettuare l’adozione!”.

A quanti si rivolgeranno alla Clinica Veterinaria “Pacifico” e alla Clinica Veterinaria “Galileo Galilei”, strutture convenzionate di Latina, sarà riconosciuto un contributo annuo di 360 euro. Basterà consultare la sezione dedicata del sito istituzionale per acquisire la necessaria modulistica e per visionare le schede dei cani ospitati, ognuna riportante foto e informazioni dettagliate sull’amico da adottare. Prima dell’erogazione della somma un veterinario incaricato dal Comune effettuerà un controllo sullo stato di salute dell’animale. Un’ulteriore iniziativa consiste invece nella sterilizzazione e nel microchippaggio del randagio adottato al di fuori delle strutture: procedure del tutto gratuite, per le quali basterà contattare l’Ufficio Sanità di Pontinia al numero 0773.841209/06 o scrivere una mail all’indirizzo l.carnevale@comune.pontinia.lt.it.

E sempre a proposito di contributi del Comune, iniziative di sostegno sono state previste anche per i gatti: le colonie feline avranno diritto alla sterilizzazione gratuita e al servizio di Pronto Soccorso, da attivare rivolgendosi alla Asl o ai vigili urbani e facendo ricorso alle cliniche convenzionate.