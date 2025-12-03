Il Comune di San Felice nell’archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile

Il Comune di San Felice Circeo taglia un altro importante traguardo in tema di transizione digitale. A partire da oggi, 3 dicembre 2025, dopo il subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e l’integrazione nell’ANPR delle liste elettorali, subentra ufficialmente anche nell’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC).

Si tratta di un sistema unico e centralizzato, che permette di gestire digitalmente gli atti di Stato Civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, unione civile e morte), comportando la chiusura definitiva dei registri cartacei. Il sistema cartaceo continuerà ad essere utilizzato per i registri formati anteriormente alla data del 3 dicembre 2025.

Il progetto ANSC rappresenta un passo fondamentale nell’ampliamento dei servizi digitali offerti dall’anagrafe nazionale, attuando i criteri di semplificazione e digitalizzazione di molte procedure che interessano direttamente i cittadini. In tal modo, così come già avviene per i servizi anagrafici con ANPR, con ANSC tutti gli atti di Stato Civile e le relative annotazioni saranno registrate in un archivio digitale consultabile da tutti i Comuni italiani che aderiranno alla piattaforma.

Gli atti di Stato Civile formati in ANSC possono essere sottoscritti dai dichiaranti identificati tramite la loro identità digitale (SPID o CIE); per casi particolari o per coloro che fossero sprovvisti di identità digitale, permane la possibilità di apporre la propria firma autografa.

Questo sistema avanzato, supportato dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottimizza i tempi di gestione e riduce i margini di errore, offrendo un servizio più efficiente e affidabile alla comunità. Il grande vantaggio per i cittadini sarà costituito dal fatto che essi potranno richiedere la certificazione di tali atti (certificati di nascita, di matrimonio e di morte) in qualsiasi Comune italiano aderente al progetto ANSC.