Il Comune di Sezze alla fase avanzata dell’open innovation Nextown Challenge 2025

Il Comune di Sezze è stato selezionato per la fase successiva della prestigiosa iniziativa di open innovation NexTown Challenge 2025. Questo riconoscimento sottolinea il ruolo strategico del Comune nel promuovere l’innovazione e nel coinvolgere attivamente il tessuto imprenditoriale locale e nazionale.

A dettagliare quanto accaduto il sindaco Lidano Lucidi, che ha espresso grande soddisfazione per questo importante passo avanti: “Essere stati selezionati a livello nazionale come Demo Lab della challenge è motivo di grande orgoglio. Sezze ha dimostrato con questa amministrazione di essere al passo con i tempi e questa sarà l’ennesima occasione per dimostrarlo. Grazie alla collaborazione con partner di primo piano, potremo individuare soluzioni innovative capaci di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e di attrarre nuove opportunità per il territorio”.

L’assessore allo sviluppo locale e all’innovazione del Comune, Lola Fernandez, ha evidenziato l’importanza di questa occasione: “Il Comune di Sezze sta vivendo un momento strategico, reso possibile dai significativi investimenti finanziati dal PNRR e da altri fondi nazionali e regionali. Essere stati scelti come Demo Lab del NexTown Challenge 2025 è un’opportunità unica per mappare i fabbisogni di innovazione tecnologica del territorio e individuare soluzioni d’eccellenza proposte da imprenditori visionari a livello nazionale. Questo percorso ci consentirà di ottimizzare i processi di implementazione dei nostri progetti di sviluppo locale. Con il challenge, mettiamo Sezze sotto i riflettori dell’innovazione, rafforzando la nostra attrattività per investitori e partner strategici”.

Grazie alla partecipazione alla challenge, il Comune di Sezze avrà l’opportunità di condividere le proprie aree operative di interesse e di sviluppare progetti innovativi attraverso un’attenta analisi di fabbisogno. Questo processo porterà al coinvolgimento di startup e aziende innovative tramite una “Solution Selection”, con l’obiettivo di individuare soluzioni all’avanguardia per il territorio.

Le soluzioni selezionate saranno presentate 14 e 15 maggio prossimi presso l’Ergife Palace Hotel, nell’ambito della Conferenza Esri Italia 2025, il principale evento nazionale dedicato alla GeoKnowledge e alle tecnologie avanzate. L’iniziativa si avvale della collaborazione di partner strategici di grande rilievo, tra cui il Gruppo Enercom, Silicon Drinkabout Italy, StartupEasy, Associazione Scientifica Sanità Digitale (ASSD), Lazio Innova, Associazione Borghi Autentici d’Italia, Esri Italia, Ecosistema Formazione Italia – EFI, Fondazione Ampioraggio, INHUSE – Innovation Hub South Europe, Sistema Invitalia Startup, Murate Idea Park, SCAI Comunicazione, Stati Generali dell’Innovazione, Smart Land Now, Theorema, VisionAlps, 12Venture Società Benefit e #SmartCommunitiesTech: “L’adesione del Comune di Sezze a questa iniziativa – ha concluso il sindaco – rappresenta un passo significativo verso la trasformazione digitale e l’innovazione territoriale, rafforzando il suo ruolo come hub di sviluppo per imprese e startup all’avanguardia”.