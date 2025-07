Il Comune di Sezze “Case Giver” per la nona edizione di JazzInn

Il Comune di Sezze è stato selezionato come “Case Giver” per la nona edizione di JazzInn, il rinomato evento di open innovation organizzato dalla Fondazione Ampioraggio. L’iniziativa, intitolata “L’esperienza del Comune di Sezze tra innovazione, comunità e sviluppo locale”, è stata scelta tra 120 proposte da 15 regioni italiane e 3 paesi esteri.

Dal 29 settembre al 3 ottobre, Sezze parteciperà a questo evento di networking e co-progettazione che si terrà a Campobasso. Il Comune non sarà solo spettatore, ma presenterà le proprie sfide e progetti, cercando soluzioni innovative per accelerare la trasformazione del territorio. I rappresentanti del Comune guideranno tavoli di lavoro su temi cruciali come agricoltura 4.0, turismo sostenibile, sanità digitale e gestione intelligente dell’ambiente.

La partecipazione è una tappa strategica per il futuro di Sezze, puntando a connettere iniziative locali come Sezze AgriHub 5.0, Sezze Care e Sezze Twin con tecnologie avanzate, creando nuove partnership e opportunità di sviluppo. Questo riconoscimento conferma la visione ambiziosa dell’amministrazione, impegnata a rendere Sezze un modello di sviluppo sostenibile e tecnologico.

“Essere un ‘Case Giver’ di JazzInn 2025 è un riconoscimento al lavoro che stiamo portando avanti con determinazione – afferma Lola Fernandez, assessore all’Innovazione Digitale del Comune di Sezze –. Coordinare questa candidatura è stato un impegno strategico per connettere Sezze al sistema di innovazione nazionale e internazionale. Porteremo a JazzInn le nostre sfide reali per trovare soluzioni concrete, costruire nuove partnership e rendere Sezze un modello di sviluppo intelligente e sostenibile”.