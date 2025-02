Il Conit Cisterna cade in trasferta contro lo Junior Domitia: finisce 5-3

Il Conit Cisterna non riesce a dare continuità ai suoi risultati e torna sconfitto dalla trasferta in casa dello Junior Domitia con il punteggio di 5-3. La squadra pontina, ferma a 23 punti in classifica, mantiene comunque il quarto posto nel girone C del campionato di Serie A2 di futsal maschile. Ora l’attenzione è rivolta alla prossima sfida casalinga contro l’History Roma 3Z, in programma sabato 8 febbraio alle ore 18:00, valida per la quindicesima giornata.

Il match: rincorsa e rimonta sfiorata

L’avvio di gara è equilibrato, con entrambe le squadre che creano occasioni per sbloccare il risultato. A rompere l’equilibrio ci pensa Imparato al 14’, seguito dal raddoppio di Milucci al 23’. Sotto di due reti, il Cisterna reagisce al 27’ con Baiocco, che accorcia le distanze e riapre il match. La squadra pontina ha anche l’occasione per pareggiare con Fontanella, ma l’argentino non riesce a finalizzare.

Lo Junior Domitia, approfittando dell’imprecisione avversaria, allunga nuovamente con Milucci e Canonico, portandosi sul 4-1. Il Cisterna, però, non si arrende: Fontanella suona la carica e in due minuti sigla una doppietta che riporta i suoi in partita sul 4-3. La rimonta sembra possibile, ma nel finale De Simone mette il sigillo definitivo al match, fissando il punteggio sul 5-3 per i padroni di casa.

Prossimi impegni

Il Conit Cisterna cercherà riscatto nella sfida casalinga contro l’History Roma 3Z, in programma sabato 8 febbraio al palazzetto di viale delle Province. Successivamente, mercoledì 12 febbraio, la squadra tornerà al Pala Domitia per affrontare lo Junior Domitia, questa volta in un altro scontro ad alta tensione contro la formazione guidata da mister Marco Ciotola.

JUNIOR DOMITIA – CONIT CISTERNA 5-3

JUNIOR DOMITIA: Cassibba, Imparato, Lauritano, Di Donato, Fedele, Gigante, Canonico, Joao, De Lucia, Lanciato, De Simone, Milucci. All. Ciotola

CONIT CISTERNA: Malafronte, Tonini, Bernardini, Negrea, Baiocco, Rosati, Bacoli, Fontanella, Rejala, Stasino, Zonta, De Simoni. All. Giuliani

Marcatori: 14′ Imparato, 23′ Milucci, 27′ Baiocco, 31′ Milucci, 33′ Canonico, 34′ e 36′ Fontanella, 37′ De Simone