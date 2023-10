Il Conit Cisterna sale a quota sette punti dopo il pareggio con il Mirafin Ardea

Il Conit Cisterna ha pareggiato 3-3 nel match con il Mirafin Ardea. Con questo punto la formazione dei presidenti Luigi Iazzetta e Tomas Martino sale a quota sette punti, al terzo posto della classifica del raggruppamento E, a due lunghezze di distanza dalla vetta detenuta dal Jasnagora.

Il Cisterna passa 1-0 con De Simoni e va al riposo con il vantaggio di un gol. Si torna in campo e i pontini timbrano ancora: il 2-0 arriva ancora una volta con De Simoni ma il Mirafin torna in partita accorciando con Silvestrini (2-1). Stasino porta a tre le reti del Cisterna (3-1) ma uno sfortunato autogol rimette ancora in partita la formazione avversaria di Ardea che trova il 3-2 e il 3-3 a un minuto e 33 secondi dalla sirena in superiorità numerica.

”Contro una squadra organizzata, che farà un campionato di vertice, siamo riusciti a fare anche un bellissimo gioco ma gli episodi ci hanno un po’ condannati – chiarisce mister Serpietri a fine partita – La squadra ha giocato, ha cercato varie soluzioni e anche se il risultato non è a nostro favore perché a mio avviso meritavamo la vittoria, questo risultato ci fa mantenere l’imbattibilità e ci porta a continuare la nostra marcia verso il nostro obiettivo”. Poi il tecnico del Conit Cisterna analizza l’andamento del match. ”Abbiamo iniziato bene il match e quindi l’approccio è stato giusto abbiamo giocato contro una squadra esperta che gioca i campionati da tantissimi anni e sanno come muoversi – spiega il tecnico dei pontini – Per quanto riguarda noi siamo riusciti anche ad andare sopra di due reti, loro hanno accorciato con un gol su calcio di punizione, ma nonostante questo siamo riusciti a riportarci sul 3-1 rimettendoci a giocare. In questo sport un episodio può cambiare il senso della partita e l’espulsione di Pacchiarotti, che ritengo ingiusta, ci ha creato problemi. Nonostante le occasioni nel finale non siamo riusciti a fare gol”.

Il prossimo 4 novembre il Cisterna sarà impegnato in casa del Real Ciampino Academi con il match in programma alle ore 15:00.