Il coronavirus non si ferma, altri 2 nuovi casi in provincia di Latina

Il coronavirus non si ferma. Sono 2 oggi, 13 luglio, i nuovi casi positivi, entrambi trattati a domicilio. I pazienti sono uno di Latina e l’altro di Minturno. La Regione Lazio ha spiegato che nel primo caso si tratta di una bambina di 9 anni legata al link della famiglia di Minturno contagiata nei giorni scorsi. Il secondo invece è un paziente di 62 anni di rientro dal Brasile.

Dopo un periodo con tanti giorni in cui non venivano registrati nuovi contagi il trend è purtroppo ripreso in salita. Tutto è ancora sotto controllo, ma i numeri devono tenere alta l’attenzione. Con ogni probabilità domani sarà prorogata l’emergenza fino a dicembre. E’ necessario quindi continuare a mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone e mettere nei luoghi chiusi o altamente frequentati la mascherina. Sempre fondamentale lavare bene e spesso le mani.

I casi totali dall’inizio della pandemia in provincia di Latina arrivano a 581. I guariti restano a quota 506. Le persone ancora positive sono 39, di cui 23 trattate a domicilio. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva del Goretti.