Il corto del Vittorio Veneto di Latina alla Festa del Cinema di Roma

Dopo l’anteprima al Teatro Ghione, il cortometraggio “Home Video” degli studenti dell’Istituto Vittorio Veneto – Salvemini di Latina è approdato alla Festa del Cinema di Roma 2025, nello spazio Roma Lazio Film Commission all’Auditorium Parco della Musica.

Il progetto, realizzato nell’ambito di “Il Sequel… Alla ricerca di… Mi oriento” e finanziato dai fondi Cinema per la Scuola (MIM e MIC), racconta con sguardo autentico il mondo adolescenziale, affrontando solitudine, relazioni e scelte per il futuro. Gli studenti hanno curato scrittura, regia e interpretazione, trasformando il corto in un vero racconto generazionale.

La dirigente Alessandra Morazzano ha aperto la presentazione, seguita dagli interventi dei professori Giandomenico Celata ed Emiliano Aiello del DAMS – Università Roma Tre, partner accademici.

All’incontro hanno partecipato studenti, docenti e rappresentanti del mondo culturale e istituzionale, a testimonianza del crescente interesse per progetti che uniscono cinema e scuola.