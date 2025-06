Il cuore dello sport in centro a Latina, torna il Basket in Piazza e non solo

La città di Latina è pronta a riempirsi di entusiasmo e passione con la seconda edizione del “Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza”. Dal 30 giugno al 25 luglio infatti, Piazza del Popolo si trasformerà in un vero e proprio villaggio dello sport. La presentazione, avvenuta in una sala gremita al Circolo Cittadino “Sante Palumbo”, ha acceso l’anticipazione di un evento che promette di coinvolgere il cuore di tutta la città, portando in piazza emozioni, spettacolo e valori di solidarietà.

Il protagonista assoluto sarà il basket, con un’arena da 600 posti e tre tribune pronte ad accogliere le sfide tra squadre di tutte le età. La formula, avvincente e coinvolgente, prevede due gironi da quattro squadre, con eliminatorie che terranno tutti col fiato sospeso fino alle finali del 20 luglio.

Ma non sarà solo sport: sul campo e in piazza, i protagonisti saranno anche gli Space Jumpers, con le loro spettacolari schiacciate che faranno battere forte il cuore degli spettatori, e i ragazzi speciali di Inteam, campioni d’Italia di basket, che porteranno in piazza un messaggio di inclusione e speranza.

L’emozione però non si ferma qui. Dal 9 al 20 luglio, in via Diaz, si svolgerà il primo torneo di Padel in centro a Latina, con due competizioni parallele: la Coppa Mestieri e Professioni, organizzata dall’avvocato Emilio Cerci, e il Black Jack 21 Games, curato dal giornalista Gianpiero Terenzi, con testimonial d’eccezione come Alessia Lamonaca.

E ancora, dal 14 al 20 luglio, il volley prenderà il centro della scena con campi allestiti dalla Virtus Volley Latina – New Volley Latina, mentre dal 21 al 25 luglio, il basket 3×3 tornerà a infiammare Piazza del Popolo, grazie all’associazione Basket Never Stops.

Presente alla conferenza anche il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che così ha espresso tutta la sua emozione: “Vedere la piazza piena, i bambini che ridono e si divertono, è una gioia che non si può descrivere. Lo scorso anno abbiamo superato le 30.000 presenze e quest’anno abbiamo deciso di allestire un’arena da 600 posti, per vivere ancora più intensamente questa magia. La Regione Lazio ha investito 4 milioni di euro per rinnovare gli impianti sportivi della città, e presto avremo nuove piscine e lavori al PalaBianchini. È un sogno che si realizza!”

Insieme a lei l’assessore Andrea Chiarato: “Lo sport è comunità, è passione, è un abbraccio tra le persone. Questa manifestazione dimostra quanto lo sport possa unire e far sorridere le famiglie, creando un’atmosfera di gioia e condivisione”.

E’ intervenuto poi il presidente degli Amici del Basket, Massimo Passamonti, ha concluso con entusiasmo: “Latina può tornare a essere la città del basket! Vogliamo investire sugli impianti, rafforzare la cultura sportiva e proiettare il passato verso un futuro ricco di successi. Questa estate sarà un’occasione speciale per riscoprire il vero spirito di squadra”.