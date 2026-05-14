Il “D’Amico” apre grazie al Centro Fitness Montello: i dettagli sull’apertura ufficiale

Un gesto d’amore, a spese proprie, per tenere a galla lo sport cittadino e soprattutto aprire un luogo nato dalla memoria. Un gesto da ricordare, anche in occasione della concessione definitiva.

È stato infatti siglato il patto di collaborazione tra il Comune di Latina e il Centro Fitness Montello del pontino Sergio Zonzin per garantire la riapertura e la cura del centro sportivo “Vincenzo D’Amico”, nel quartiere Nuova Latina, in attesa dell’espletamento del bando per la concessione della futura gestione dell’impianto.

La consegna delle chiavi e la riapertura ufficiale al pubblico sono in programma giovedì 21 maggio alle 11.30 alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato e di Sergio Zonzin del Centro Fitness Montello.

L’accordo prevede l’apertura, la chiusura e il presidio dell’impianto da parte dell’associazione, oltre a piccoli interventi di cura e manutenzione degli spazi, compresa l’irrigazione delle aree verdi. Saranno così nuovamente fruibili la pista di atletica da 600 metri e l’area fitness con percorso vita.

L’impianto resterà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 19.30, il martedì e giovedì dalle 16 alle 19.30 e il sabato dalle 7 alle 18, con possibilità di ampliamento degli orari.

“L’obiettivo è restituire subito alla comunità uno spazio importante per lo sport e il benessere”, ha spiegato l’assessore Chiarato, sottolineando il valore sociale dell’impianto e ringraziando il Centro Fitness Montello per la collaborazione dimostrata.