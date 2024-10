Il derby Terracina-Cassino finisce 1-1. Palo: “I ragazzi stanno dimostrando il proprio valore”

Terracina e Cassino non si fanno male, fermandosi sull’1-1, in un derby importante per il girone G di Serie D e per il Terracina Calcio, che ha iniziato bene il campionato ed ha voglia di continuare a farlo. La squadra pontina in campo con il 4-2-3-1: Uva, Franco, Vecchio, Ricci, a Pecchia, Di Lazzaro, Tonni, Accietto, Sadaj, Ronci e Martino. Inizia la sfida alle 15:01 già accesa sugli spalti e poi in campo, quando al 3′, un calciatore biancoazzurro cade in area e protesta scatenando un parapiglia in campo, dopo un po’ di tensione in campo e qualche spintone, tutto torna nella norma. All’8′ rischia l’autogol la formazione cassinate con La Zazzeri che nel tentativo di spazzare un cross terracinese, butta la palla addosso al proprio portiere Stellato, che non si fa trovare impreparato. Terracina in vantaggio al 15′ con Ronci che incorna un corner dalla sinistra ed insacca la porta di Stellati. Pareggia il Cassino al 20′ con Abreu, che su un corner è più abile di tutti a mettere il pallone in rete. Partita che si spegne un po’ nella seconda metà della prima frazione che termina 1-1. A inizio ripresa cambia il Cassino, fuori Mele, dentro Herrera. Proprio Herrera al 18′ prende il palo per il Cassino dopo una bella azione personale. Doppio cambio, Mauti per Di Lazzaro e Boccheti per Sadaj per il Terracina al 19′. Cambia ancora il Terracina al 28′, fuori Pecchia dentro Esposito, al suo esordio in campionato, Terracina che passa al 4-3-3. Primo tempo in cui il Cassino crea molto ed il Terracina riparte in contropiede, nel già finale una punizione defilata concessa ai tigrotti viene però rispedita al mittente dalla difesa cassinate e al 95′, dopo 5 minuti si recupero concessi, termina la gara in parità. Una gara equilibrata tra le due compagnie. Nel primo tempo specialmente le due squadre si sono equiparate con il Terracina pericoloso in più occasioni. Nella ripresa meglio il Cassino ma i tigrotti si difendono bene e conquistano un punto importante contro una delle più in forma in campionato. La prossima sfida per il Terracina in programma mercoledì alle 15 contro una delle favorite del campionato, il Guidonia, che cambiato nome da Monterosi, retrocesso in D nella scorsa stagione.

Antonio Palo, tecnico del Terracina, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti: “Un primo tempo alla pari, nella ripresa la squadra la squadra ha abbassato il baricentro? Devo fare un complimento ai miei ragazzi. Abbiamo tenuto testa ad una squadra attrezzata per vincere il campionato. Abbiamo creato ed abbiamo messo in difficoltà una signora squadra. A questi ragazzi devo fare solo i complimenti. Per il secondo tempo, non ci siamo solo noi in campo, la mia squadra non è una schiacciasassi. A questi ragazzi bisogna solo battere le mani. Tre partite in una settimana contro tre favorite, quanto sarà importante recuperare subito le energie fisiche? Noi in questo momento pensiamo solo al Guidonia, affrontiamo un’altra squadra importante ma i miei ragazzi non hanno paura di nessuno, in campo sono spavaldi e cercano sempre di fare quello che creiamo durante la settimana. Andiamo a Guidonia per vendere cara la palle, il nostro cuore insieme a quello dei tifosi che ci hanno dato una grande spinta. Sta cominciando a scoprire il calore del pubblico di Terracina? Già lo sapevo avendo visto dei filmati dello scorso anno, di quante persone erano al campo. Sono contento che i miei ragazzi stiano facendo innamorare i tifosi. È normale che all’inizio erano tutti scettici per quello che è successo questa estate ma se siamo qui con tutti i tifosi, sono felice per regalargli ogni domenica il sorriso, è il nostro obbiettivo insieme alla salvezza, per noi sono tutte quante finali. Terracina sorpresa del campionato? In questo momento per come eravamo partiti, all’inizio l’avevo definita una tempesta perfetta perché comunque per tute le difficoltà non era facile partire con 40 giorni di ritardo rispetto alle altre e fare queste prestazioni di squadre importanti, questi ragazzi stanno dimostrando il proprio valore e devono essere ancora più consapevoli della loro forza, stiamo facendo parlare di noi, ed è la cosa più bella.”

Terracina-Cassino 1-1

Terracina: Uva, Franco, Vecchio, Ricci, Pecchia (73′ Esposito), Di Lazzaro (63′ Mauti), Tonni (83′ Riccio) , Accietto, Sadaj (63′ Bocchetti), Ronci (73′ Capone), Martino. A disp: Truppo, Cola, Paladino, Rustichelli. All. Palo

Cassino: Stellato, Raucci, Maciariello, Mele (46′ Herrera), Cocorocchio, Lazzazera, Onesto (60′ Katriel), Carnevale (50′ Aarov), Gomez (65′ Bianchi), Magliocchetti, Abreu. A disp: Lovecchio, Carcione, Caiazzo, Valente, Rossi. All. Carcione.

Arbitro: Faye Monsor di Brescia (Gentilezza di Civitavecchia-Aguzzi di Rieti)

Reti: 15′ Ronci (T), 20′ Abreu (C)

Note- Amoniti: Vecchio, Palladino (T), Mele, Lazzazera, Herrera, Valente (C).