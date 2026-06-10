Musica, il pontino Lorenzo Venditti sulla ribalta internazionale

C’è una nuova stella nel firmamento della musica d’autore italiana, ed è una firma tutta pontina. Lorenzo Venditti, cantautore nato nel 2007 a Latina, a soli diciannove anni sta rapidamente trasformando la sua passione adolescenziale in un percorso artistico di respiro internazionale, collezionando successi e riconoscimenti prestigiosi uno dopo l’altro.

Il primo vero e cruciale traguardo che ha inaugurato questa straordinaria ascesa è arrivato con la vittoria al contest “Io Canto per…”, l’evento ideato e condotto dalla nota cantautrice Gio Di Sarno. In quell’occasione, il giovane Lorenzo ha conquistato il primo posto assoluto, un risultato che ha confermato fin da subito la maturità e il valore della sua identità artistica, facendogli da formidabile trampolino di lancio verso i palcoscenici oltre i confini nazionali.

Dietro al talento cristallino di Lorenzo c’è un lavoro metodico e appassionato: fondamentale si è rivelata la formazione presso il centro didattico “Ma che musica maestro” di Jessica Paciolla, insieme al costante perfezionamento vocale con la vocal trainer e logopedista Paola Scimmi. Questa sinergia di guide professionali ha creduto nel suo potenziale fin dagli esordi, accompagnandolo nella crescita tecnica e guidandolo fino al rinomato Festival Internazionale “Angel Voice” di Belgrado.

Proprio sul palco serbo è arrivata un’altra svolta decisiva: Lorenzo non solo ha ottenuto l’ambito riconoscimento per il miglior brano inedito, ma ha catturato l’attenzione di Zorica Ninković, figura di spicco nel panorama dei grandi festival europei. Colpita dalle doti straordinarie del ragazzo, la Ninković ha voluto fortemente metterlo alla prova nella prestigiosa vetrina di Trieste tenutasi lo scorso marzo, aprendo di fatto la strada alla sua successiva affermazione internazionale.

La crescita di Venditti rappresenta oggi un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità locale e la dimostrazione di come la determinazione, lo studio e il talento puro possano proiettare la nostra provincia direttamente al centro della scena culturale europea.