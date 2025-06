Il diesse Matteo Patti saluta Latina, lo annuncia l’Ascoli

Era un divorzio annunciato, sì, ma solo da una parte: quella dell’Ascoli. Il club bianconero, tornato nelle mani della famiglia Passeri e legato al marchio Distretti Ecologici, ha deciso di puntare su Matteo Patti per la guida dell’area sportiva. Il direttore siciliano è un uomo di fiducia della nuova proprietà e sarà lui a dirigere il mercato dei marchigiani.

L’annuncio da parte dell’Ascoli è arrivato nei giorni scorsi, ma solo nella serata di ieri è stata apposta la firma sulla risoluzione del contratto che legava Patti al Latina Calcio 1932. Il club nerazzurro ha comunicato questa mattina la separazione dal suo ormai ex Direttore Sportivo, mentre la piazza resta in attesa di conoscere il nome del suo successore.

Una scelta fondamentale per programmare la stagione, con il Latina che potrebbe finire in uno tra i gironi B e C della prossima Serie C – ipotesi che resta legata anche alla retrocessione della Salernitana. E con alcuni contratti in scadenza al 30 giugno 2025, rispetto ai tanti in scadenza nel 2026, il futuro direttore sportivo dovrà muoversi in fretta per ricostruire una rosa competitiva. Un compito tutt’altro che semplice.