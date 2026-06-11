Il Doolin celebra 28 anni: a Latina musica, festa e tradizione irlandese

Una settimana di musica, convivialità e identità per celebrare 28 anni di attività. L’Irish Pub Doolin di via Adua si prepara a festeggiare uno dei traguardi più significativi della propria storia con un ricco calendario di eventi in programma da domenica 14 a sabato 20 giugno, ogni sera a partire dalle ore 20.00.

Un appuntamento ormai simbolico per il locale del capoluogo pontino, che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per la vita culturale e musicale della città, mantenendo viva l’atmosfera autentica dei pub irlandesi e costruendo attorno a sé una comunità di clienti, musicisti e appassionati.

Il programma della settimana propone un viaggio tra generi e sonorità differenti, con serate pensate per coinvolgere pubblici di tutte le età. Si parte domenica 14 giugno con la Traditional Irish Session, tra strumenti acustici e atmosfere folk. Lunedì 15 giugno spazio al divertimento con la Karaoke Night, mentre martedì 16 giugno sarà la volta di Roberta Vaudo & The Blue Whistles con un repertorio tra rhythm & blues, swing e boogie woogie.

Mercoledì 17 giugno saliranno sul palco i The Frip, con un mix di folk, rock e influenze celtiche, seguiti giovedì 18 giugno dai Cotton Pickers, dedicati alle origini del blues americano. Venerdì 19 giugno sarà invece il turno dei Viber, con i grandi successi pop-rock degli anni Ottanta e Novanta. Gran finale sabato 20 giugno con La Maglia della Salute, protagonista della serata conclusiva che coinciderà con il 28° anniversario del locale e il tradizionale taglio della torta.

Accanto alla programmazione musicale, il Doolin ha previsto anche iniziative dedicate al pubblico: ogni sera saranno distribuiti tagliandi numerati per partecipare all’evento conclusivo, mentre sarà attiva la Carta del Dooliner, una tessera celebrativa che permetterà di collezionare un timbro per ogni serata. A chi completerà il percorso saranno riservati gadget e premi speciali.

“Ventotto anni rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto un’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con noi questo percorso: collaboratori, musicisti, clienti e amici. Questa settimana vuole essere una festa aperta alla città”, spiegano i gestori del locale.

Fondato nel 1998, il Doolin è oggi l’unico pub di ispirazione irlandese nel capoluogo pontino. Nel corso degli anni ha saputo affiancare alla proposta gastronomica una forte identità culturale, diventando un punto di incontro per generazioni diverse e per realtà artistiche del territorio.

Un percorso lungo quasi tre decenni che ha attraversato cambiamenti sociali e generazionali senza perdere lo spirito originario della public house irlandese: un luogo di aggregazione, musica e condivisione.

Per informazioni è possibile contattare l’Irish Pub Doolin in via Adua 10 a Latina al numero 0773 662545 oppure tramite WhatsApp al 375 6377344.