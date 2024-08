Il Francioni è pronto a tingersi di azzurro, giovedì arriva l’Italia U21

Cresce l’attesa al Domenico Francioni di Latina per vedere in campo gli azzurrini dell’Italia U21, che nella giornata di giovedì 5 settembre se la vedranno con i pari età di San Marino. Prosegue il cammino della Nazionale Under 21 verso la qualificazione agli Europei di Slovacchia 2025. Primi nel girone con 15 punti dopo 7 partite, gli azzurrini giocheranno a Latina giovedì alle 16.45 per poi partire in direzione Norvegia, dove martedì ci sarà un importante scontro diretto in quella che sarà la penultima partita del girone prima dell’ultimo match del 15 ottobre contro l’Irlanda.

Il tecnico Nunziata ha diffuso la lista dei convocati e tra loro figura anche il portiere del Latina Gioele Zacchi.

I convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Davide Veroli (Sampdoria), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Fiorentina), Edoardo Bove (Roma), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Besiktas), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Salernitana);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley), Antonio Raimondo (Venezia).

Sarà dunque un occasione per grandi e piccolo per assistere e per vedere da vicino quelli che saranno i giocatori del futuro dell’Italia. Un occasione anche per collezionisti ed appassionati visto che nelle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 saranno esposte presso il Circolo Cittadino magliette, gagliardetti, palloni e scarpini, collegati alle immagini di tutte le nazionali che dalla categoria juniores alla Under 21 hanno glorificato la nostra nazione vincendo i trofei della loro categoria. Questa l’iniziativa organizzata dalla Lega dei collezionisti per mostrare a tutti gratuitamente, la storia delle Nazionali Giovanili, attraverso cimeli indossati nel corso di più di 100 anni di storia.