Il Francioni esulta, Ekuban spinge il Latina alla vittoria contro la capolista

Serata magica per il Latina, che indovina la partita giusta e batte la prima della classe Benevento. Bruno supera il maestro Auteri e i nerazzurri ringraziano Ekuban, al suo primo gol in campionato. Il resto è una prestazione di gamba, cuore e grinta, condita dalla qualità, per quanto irretita dalla superiorità degli avversari. Superato il primo pericolo dopo una manciata di secondi, che portano al tiro Salvemini oltre la traversa, Parigi si è trovato la palla buona al 10′, su rimpallo procurato da Porro, ma il diagonale dell’attaccante viene respinto da Vannucchi.

Finale di primo tempo ed inizio del secondo di marca ospite. Il Latina fatica, ma poi trova l’episodio chiave. Sotto il 20′ Ercolano dalla sinistra, con il destro colloca il pallone sul secondo palo, dove svetta Ekuban, che di nuca trova l’angolino. Il Francioni esulta e poi si ammutolisce quando Maita va giù in area su intervento di Parodi. La panchina del Benevento chiede il FVS, che conferma la decisione iniziale del direttore di gara.

Finale di sofferenza, sei minuti di recupero, tra palloni in tribuna e crampi.

LATINA – BENEVENTO 0-1

MARCATORI: 19’st Ekuban

LATINA: Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Porro, Ciko, Hergheligiu 42’st De Ciancio), Riccardi (33’st Pelliteri), Ercolano (24’st Pace); Ekuban (33’st Fasan), Parigi. All. Bruno

BENEVENTO: Vannucchi; Borghini, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Mehic, Maita, Ricci (33’st Carfora); Lamesta (40’st Della Morte), Salvemini (40’st Tumminello), Manconi (16′ Mignani). All. Auteri

ARBITRO: Drigo di Portogruaro

ASSISTENTI: Cassano di Saronno – Mezzalira di Varese

QUARTO UFFICIALE: Colelli di Ostia Lido

OPERATORE FVS: Jorgji di Albano Laziale

NOTE: ammoniti Ercolano, Parigi, Ricci.

Angoli 3-5

Rec. st 6′.