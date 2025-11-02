Il Francioni spinge il Latina e frena l’invasione della Salernitana

Finisce senza reti la sfida tra Latina e Salernitana al “Francioni”, ma lo spettacolo sugli spalti non è mancato: 5545 spettatori hanno accompagnato una gara intensa, giocata a ritmi alti e con grande partecipazione di entrambe le tifoserie.

La cronaca

Il Latina parte con coraggio, cercando di imporre il proprio gioco contro una Salernitana aggressiva e ben organizzata. Le prime occasioni sono degli ospiti: al 2’ Tascone ruba palla e serve Ferrari, che manca il gol per pochi centimetri. Poi lo stesso attaccante al 6’ spreca di testa da posizione ravvicinata. Il Latina reagisce e al 12’ va vicino al vantaggio con Pace, che calcia sull’esterno della rete dopo una bella progressione.

La prima frazione resta equilibrata e si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa i pontini crescono: al 37’ Quieto impegna Donnarumma su punizione velenosa, mentre poco prima l’arbitro aveva consultato il VAR per un contatto in area tra Quirini e Pace, poi giudicato regolare. Gli ingressi di Ekuban e Quieto danno nuova spinta, ma la difesa granata regge e il risultato non cambia.

Nel finale la Salernitana prova il colpo con Villa e Ferrari, ma Mastrantonio è sempre attento. Triplice fischio e applausi per tutti.

Il Latina può comunque sorridere: la squadra di Bruno allunga la serie positiva dopo il pareggio si Potenza e il successo in Coppa Italia contro il Perugia, confermando solidità e spirito di gruppo. Ora i nerazzurri guardano alla prossima trasferta in Sicilia contro il Siracusa, fanalino di coda ma ostico sul proprio campo. Un’ occasione importante per continuare a muovere la classifica e dare seguito a un momento di fiducia.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 0 – 0 Salernitana

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano, Pellitteri, Calabrese, Ciko (58’ De Ciancio), Riccardi (65’ Quieto), Pace, Marenco, Fasan (65’ Ekuban), Parodi, Parigi. All: Bruno. A disp: Basti, Iosa, Porro, Scravaglieri, Catasus, Di Giovannantonio, Hergheligiu, Farneti, Vona, Regonesi, De Marchi, Pannitteri.

Salernitana: Donnarumma, Achik (77’ Ubani), Varone (45’ Di Vico), Inglese, Liguori (45’ Ferrari), Villa, Golemic, Ferraris (77’ Knezovic), Matino, Tascone, Anastasio. All: Raffaele. A disp: Brancolini, Coppolaro, Ubani, Cabianca, Frascatore, Iervolino, Boncori.

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo.

Assistenti: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Marco Roncari di Venezia.

IV Uomo: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.

FVS: Andrea Cecchi di Roma 1.

Ammoniti: 62’ De Ciancio (L), 80’ Ubani (S), 86’ Pace (L), 90’ Knezovic (S)

Angoli: Latina 4 – 2 Salernitana

Recuperi: 1’ pt / 5’ st

Note: 5545 spettatori totali di cui 1177 abbonati e 2147 ospiti