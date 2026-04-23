Il Futsal sbarca nel Lazio e in provincia, al via il 62° Torneo delle Regioni

Il countdown è terminato: il Lazio è pronto a farsi palcoscenico della 62ª edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 5. La manifestazione, tra le più prestigiose del panorama sportivo giovanile nazionale, vedrà sfidarsi i migliori talenti d’Italia in una settimana di sport intenso e promozione territoriale.

L’evento vanta numeri imponenti che testimoniano l’importanza della macchina organizzativa:

72 squadre provenienti da ogni regione d’Italia.

4 categorie: Under 15, Under 17, Under 19 e Under 21 Femminile.

136 partite totali, con picchi di 36 match al giorno durante la fase a gironi.

Il torneo coinvolgerà capillarmente il territorio, toccando nove città e dieci palazzetti. Le sfide si disputeranno tra i comuni di: Anzio, Cisterna, Fondi, Formia, Gaeta, Genzano, Pontinia, Terracina e Velletri.

Se la fase a gironi (25-27 aprile) sarà distribuita su tutto il territorio, la fase finale si sposterà nel Sud Pontino. Le città di Terracina, Formia e Gaeta ospiteranno i quarti e le semifinali, mentre Fondi sarà la capitale del futsal il 1° maggio, ospitando tutte le finali che assegneranno i titoli nazionali.

Il torneo non è solo competizione, ma una vetrina d’eccezione per la Riviera di Ulisse. “Unire sport e promozione del territorio è uno dei nostri obiettivi principali,” è il messaggio che emerge dal patrocinio della Regione Lazio.

L’edizione 2026 si distingue anche per il suo cuore sociale. Grazie alla collaborazione con la Don Bosco Gaeta, il torneo ospiterà “FutsALL”, un progetto di calcio a 5 inclusivo che permette ad atleti con e senza disabilità di scendere in campo insieme, abbattendo ogni barriera.