Il Generale dei carabinieri De Vita in visita al comando di Latina

Il Generale di Corpo d’Armata, Antonio De Vita, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, ha fatto visita, nel pomeriggio di ieri, ai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, per porgere loro un saluto di commiato.

L’Alto Ufficiale nei prossimi giorni assumerà il prestigioso incarico di Comando dell’Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli.

Il Generale De Vita è stato calorosamente ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Lorenzo D’Aloia e dalle varie componenti dell’Arma locale, Comandanti di Stazione, Reparti Speciali, dagli Ufficiali dei reparti dipendenti e da una rappresentanza militare dell’Arma in servizio e della A.N.C..

Il Comandante De Vita ha manifestato la sua sentita e profonda vicinanza a tutti i militari dipendenti, esprimendo loro parole di sincera gratitudine per il diuturno impegno nel servizio reso alle comunità locali, esaltandone i risultati conseguiti in ambito provinciale.

Nel suo breve e sentito discorso, ha richiamato i valori etici che rendono l’Arma dei Carabinieri indiscusso punto di riferimento per la comunità “dando voce a coloro che non ne hanno”, al servizio dello Stato e delle Istituzioni, sottolineando l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni, quei sani valori che ispirano il vivere civile dei quali i Carabinieri sono da sempre fedeli custodi.

Il Colonnello D’Aloia ha inteso ringraziare sentitamente il Generale De Vita per la sua costante ed illuminata guida espressa nel corso del suo esemplare comando a tutto il personale.