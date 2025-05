Il Giardino di Ninfa tra i 25 luoghi più belli del mondo secondo il New York Times

Ancora una volta il Giardino di Ninfa conquista la scena internazionale. A decretarne la bellezza questa volta è The New York Times, nella sua prestigiosa rivista “The New York Style Magazine”, che ha inserito l’oasi pontina nella lista dei 25 giardini più belli del mondo, selezionati da sei tra i massimi esperti mondiali di paesaggio e design.

Il criterio? Semplice ma ambizioso: indicare i giardini che hanno cambiato il nostro modo di guardare le piante e la natura, quelli per cui vale il viaggio. Nella top list compaiono meraviglie da Francia, Cina, Giappone e Australia. Ma tra le eccellenze italiane spicca proprio Ninfa, discusso come terzo durante la selezione finale, accanto a Villa Gamberaia(Firenze), Villa d’Este (Tivoli), il Sacro Bosco di Bomarzo e Villa Silvio Pellico (Torino).

Il Giardino di Ninfa è stato descritto come un luogo unico: “È il tipo di sito che i paesaggisti inglesi del XVIII e XIX secolo cercavano di ricreare con finte rovine. Qui, invece, è tutto reale”, ha detto Deborah Needleman, ex direttrice di House & Garden. Per Louis Benech, paesaggista francese di fama mondiale, Ninfa unisce “natura abbandonata e bellezza curata, in un equilibrio che non si può replicare altrove”.

Le foto del servizio sono state firmate dalla fotografa pontina Umbi Meschini, collaboratrice della Fondazione Caetani, che da anni custodisce e valorizza questo angolo di paradiso. Un luogo che ha ispirato scrittori e artisti, da Virginia Woolf a Truman Capote, da Giorgio Bassani a Ungaretti, passando per Gabriele D’Annunzio.

Non è la prima volta che il New York Times celebra Ninfa: già nel 2019 lo aveva definito “il giardino più bello e romantico del mondo”. Oggi arriva un altro riconoscimento importante per un tesoro che continua a stupire il mondo.