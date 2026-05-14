Il Giro d’Italia parte da Formia: domani si pedala con i miti Moser e Fondriest

L’attesa è finita. Domani, venerdì 15 maggio, Formia tornerà a essere il cuore pulsante del grande ciclismo. In occasione della settima tappa del Giro d’Italia 2026 (Formia-Blockhaus), la città non ospiterà solo la partenza dei professionisti, ma sarà anche il palcoscenico di “Un Giro nel Giro”, l’iniziativa amatoriale organizzata da Banca Mediolanum che permette ad appassionati e clienti di vivere l’emozione della Corsa Rosa dall’interno.

L’evento avrà un sapore leggendario: a pedalare lungo il tratto iniziale del percorso, tra le colline del nostro territorio, ci saranno due icone assolute del ciclismo mondiale: Francesco Moser e Maurizio Fondriest. Un’occasione unica per i ciclisti locali di confrontarsi con chi ha scritto la storia di questo sport. Il ritrovo è fissato per le ore 7:15 presso lo stand di Banca Mediolanum in Largo Paone, con la partenza ufficiale della pedalata amatoriale prevista per le 7:45.

Se la pedalata dei dilettanti si concluderà sul traguardo cittadino di Formia, i professionisti proseguiranno verso l’impegnativa ascesa del Blockhaus. Una salita simbolo, ricordata per l’impresa di Moser nel 1984, che quest’anno Banca Mediolanum, sponsor ufficiale della Maglia Azzurra (Gran Premio della Montagna) da 24 anni, ha scelto per celebrare il “valore del coraggio”: affrontare le difficoltà senza arretrare.

Domani mattina, dunque, Formia non sarà solo una linea di partenza, ma un simbolo di comunità, sport e solidarietà. L’appuntamento per tutti i curiosi e i tifosi è in Largo Paone per salutare la carovana rosa.