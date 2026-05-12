Il Giro d’Italia passa da Fondi: al via il contest “Salita di Pantani”

In occasione del passaggio del Giro d’Italia a Fondi, previsto per venerdì 15 maggio, il team La Salita di Pantani ha lanciato un contest dedicato alla creatività dei cittadini.

L’iniziativa invita studenti, famiglie, associazioni e appassionati a realizzare allestimenti, decorazioni, scenografie o idee originali per accogliere il passaggio della corsa rosa, immortalando tutto con una fotografia da pubblicare su Instagram.

Per partecipare sarà necessario condividere lo scatto tra il 15 e il 17 maggio utilizzando l’hashtag #15maggio2026lasalitadipantani e indicando il nome dell’elaborato.

Le immagini più votate attraverso i “mi piace” e le reazioni ricevute su Instagram saranno premiate: in palio riconoscimenti per i primi cinque classificati.

Il regolamento completo del contest è disponibile su La Salita di Pantani, mentre i vincitori saranno annunciati sui canali social ufficiali dell’iniziativa.