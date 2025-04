Il Goretti si conferma eccellenza nel trattamento del tumore al seno

Il senatore Calandrini, tramite una nota diffusa dal suo ufficio stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quanto proferito dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sull’eccellenza delle Breast Unit italiane e al bisogno di un continuo rafforzamento. Un plauso, da parte del senatore, soprattutto al Goretti di Latina, tra le eccellenze italiane del trattamento del tumore al seno: “Desidero evidenziare – ha detto il senatore – l’eccezionale lavoro svolto dalla Breast Unit dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, diretta dal Professor Fabio Ricci. Dal gennaio 2020 all’ottobre 2023, questa struttura ha assistito e operato ben 335 pazienti affette da carcinoma mammario, diventando un punto di riferimento non solo per la provincia di Latina, ma anche a livello nazionale. Il team multidisciplinare guidato dal Professor Ricci, composto da radiologi, oncologi, chirurghi, radioterapisti, fisiatri e psico-oncologi, rappresenta un modello virtuoso di integrazione e umanità nella cura delle donne colpite da questa patologia.​

“Una buona pratica incentivata dal nuovo direttore generale, dott.ssa Sabrina Cenciarelli. La recente istituzione, da parte del Governo, di un Registro unico nazionale per raccogliere e analizzare i dati provenienti dalle Breast Unit testimonia la volontà di costruire una sanità più giusta, efficiente e centrata sul cittadino. È un segnale concreto di pragmatismo e lungimiranza, che valorizza le eccellenze esistenti e promuove una rete di assistenza sempre più capillare e qualificata”.​