Il Jazz del Dario Rogato Sextet al D’Annunzio

Il grande jazz arriva al Teatro Comunale D’Annunzio con il Dario Rogato Sextet, protagonista domenica 3 maggio alle ore 18 di “Un viaggio nel jazz degli anni ’60 e ’70”, appuntamento della stagione concertistica del teatro pontino.

Una formazione che rende omaggio all’anima dei grandi sestetti americani del jazz, rileggendo in chiave moderna gli standard che hanno segnato un’epoca. Il repertorio attraversa il meglio del jazz degli anni Sessanta e Settanta, da Cedar Walton a Hank Mobley, passando per composizioni originali e rivisitazioni contemporanee di classici della canzone americana, fino ai brani di Stevie Wonder.

Sul palco un ensemble di musicisti di assoluto livello: Nicola Tariello alla tromba, Nicola Concettini al sax tenore, Davide Di Pasquale al trombone, Dario Rogato al pianoforte e agli arrangiamenti, Flavio Cangialosi al contrabbasso e Marco Ciotti alla batteria. Una formazione capace di fondere energia, eleganza e improvvisazione, in un concerto che alterna forza collettiva e libertà solistica, nel segno della grande tradizione hard bop.

Un appuntamento pensato per gli appassionati del jazz, ma anche per chi vuole lasciarsi trascinare dal fascino della musica dal vivo e dal suono caldo di un sestetto che guarda alla tradizione con uno sguardo contemporaneo.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare TicketOne.