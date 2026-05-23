Il karate di Sermoneta domina a Casagiove: è pioggia di medaglie

Il Palazzetto dello Sport di Casagiove è stato il palcoscenico di una delle giornate più intense e partecipate del karate interregionale. Oltre 200 atleti in rappresentanza di 10 associazioni si sono sfidati a colpi di tecnica e agonismo ma, a prendersi prepotentemente la scena, è stata l’asd Sport per tutti di Sermoneta. La spedizione pontina ha firmato una prestazione di altissimo livello, brillando non solo per i risultati tecnici ma anche per lo straordinario spessore umano dimostrato sul tatami.

La squadra, guidata dal Maestro 5° Dan Nicola Marone e dall’Allenatore 2° Dan Monica Marone, ha schierato 11 atleti. Per alzare l’asticella del confronto, molti di loro hanno scelto coraggiosamente di gareggiare anche in categorie superiori. Una scommessa ampiamente vinta, come dimostra un medagliere da capogiro: 20 gare disputate, 7 ori, 5 argenti e 8 bronzi. Tutti gli 11 partecipanti sono così riusciti a salire sul podio.

Prima del via, il Maestro Marone aveva tracciato la via con parole che si sono rivelate profetiche: “Divertitevi, impegnandovi. Non fatevi intimorire: il risultato conta meno della crescita e dell’esperienza che porterete a casa.”

La risposta degli atleti è stata esemplare. Se i debuttanti hanno mostrato maturità e personalità, i veterani della squadra, ribattezzati simpaticamente i “colonizzatori del podio”, hanno confermato la loro leadership grazie al duro lavoro quotidiano in palestra.

Al di là delle medaglie, a colpire il pubblico è stata la straordinaria compattezza del gruppo di Sermoneta: unito dal primo all’ultimo incontro, tra cori di incitamento e applausi, incarnando alla perfezione i valori cardine del karate: disciplina, rispetto e spirito collettivo.

Il Maestro Marone, visibilmente soddisfatto, ha voluto ringraziare sentitamente le famiglie e l’amministrazione comunale, da sempre vicina alle realtà sportive del territorio, celebrando gli 11 protagonisti assoluti della giornata: Francesco Ciocchetti, Nicolò Ciocchetti, Giuseppe Feola, Sofia Ficociello, Valentino Milani, Terenziano Milani, Francesco Parisella, Paolo Damiano Perucino, Giulia Petracca, Luca Porcelli e Riccardo Starace

Una trasferta da incorniciare che proietta l’Asd Sport per tutti di Sermoneta tra le eccellenze del karate del nostro territorio.