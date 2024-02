Il Latina a Brindisi senza otto giocatori

Dopo la sconfitta interna rimediata con il Giugliano, il Latina Calcio torna in campo. I nerazzurri saranno impegnati domani alle ore 14 al Franco Fanuzzi di Brindisi. Sarà sicuramente una sfida difficile per la formazione nerazzurra che troverà di fronte a se una squadra a caccia di punti utili in ottica salvezza. Un occasione per i pontini per vendicare la brutta sconfitta dell’andata con cui la squadra pugliese si impose per 3 reti ad 1 al Francioni.

Sono 8 gli indisponibili su cui, domani tra infortuni e squalifiche, Gaetano Fontana non potrà fare affidamento: Biagi, Mastroianni, Cardinali, Cittadino, Serbouti, Cortinovis, Marino ed Ercolano. Sarà dunque un Latina in emergenza che però potrà contare sul ritorno tra i convocati, dopo la tragedia che lo ha colpito, di Edoardo Vona.

Oggi la squadra è partita per la Puglia dove passerà la notte prima del match. Queste le parole, poco prima della partenza, del tecnico nerazzurro riguardo quella che sarà la 25esima giornata del Campionato di Serie C Now.

Sul lavoro:

“I ragazzi stanno lavorando al massimo, cercando di interiorizzare al più presto determinati concetti di campo. Abbiamo grande voglia di arrivare al risultato con merito.”

Sul ritorno tra i convocati di Edoardo Vona:

“Edoardo ha il pieno sostegno dei compagni per aiutarlo a ritrovare la serenità necessaria, il campo è un ottimo modo per portare a spasso la testa. Deve trasferire questo dolore attraverso il calcio, è un ragazzo con grande potenziale”.

Su quella che sarà la gara di domani:

“I ragazzi devono restare con la testa nella gara di domani, vivendo la gara al 100%. Non dobbiamo vivere con l’assillo di riscattare la sconfitta dell’andata, perché sarà totalmente un’altra partita, contro una squadra parecchio viva nonostante la classifica.”

Sull’approccio:

“Affrontiamo ogni gara con mentalità positiva. La nostra squadra ha qualità tecniche e fisiche particolari. Dobbiamo avere una mentalità aggressiva e volitiva con obiettivo il risultato”.