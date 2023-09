Il Latina a caccia di conferme nella sfida casalinga con il Potenza

Dopo l’ottima prestazione di Avellino, il Latina è chiamato a confermare lo 0-2 del Partenio contro una buona squadra come il Potenza. In casa Latina c’è tanto entusiasmo ed i ragazzi di Di Donato vogliono far vedere che la vittoria ottenuta sabato scorso non è stato solamente un caso.

Potenza che arriva al Francioni con 3 punti in classifica ottenuti nei minuti di recupero contro il Brindisi grazie al gol di Gagliano. Tanti gli ex da una parte e dall’altra in una sfida che si prospetta piena di emozioni con due squadre che si affronteranno a viso aperto.

L’appuntamento è per domani alle ore 20.45.