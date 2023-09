Il Latina a Giugliano per confermarsi, Di Donato:”Non bisognerà sbagliare nulla”

Quinto turno di campionato nel giro di tre settimane, il tour de force di settembre del campionato di C prosegue e proietta il Latina verso la sfida di domani in casa del Giugliano.

Pontini che sono partiti benissimo in campionato ottenendo 2 vittorie e 2 pareggi nelle prime quattro partite, un bottino niente male per i nerazzurri.

C’è consapevolezza in casa Latina, dove però va migliorata la gestione di gara tra primo e secondo tempo.

Un discorso più mentale che atletico, come ribadito più volte da Di Donato, che si aspetta molto da una rosa importante, di caratura superiore alle precedenti alla guida dei Latina. Il tecnico conta sul recupero di Cittadino, per avere più scelta a centrocampo. Per il resto rosa a disposizione e soprattutto ampia scelta in ogni reparto.

Queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match:

“Quella con il Giuliano sarà sicuramente una partita difficile, come lo saranno tutte le altre da qui alla fine. I miei ragazzi stanno bene nonostante le due sfide in pochi giorni, chi non era al meglio ha recuperato ed è pronto a farsi chiamare in causa.

Sappiamo dell’importanza della gara che nasconderà sicuramente delle insidie, non bisognerà sbagliare nulla. Stiamo lavorando per farci trovare pronti a stare nelle parti alte della classifica”.