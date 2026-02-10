Il Latina ad Altamura sparisce dopo lo svantaggio: manca un calcio di rigore

Una sconfitta che arriva nel peggior modo possibile quella che il Latina Calcio 1932 ha subito questo pomeriggio ad Altamura.
L’autogol di Pace, propiziato da una cavalcata dell’ex Lorenzo Peschetola, nega ai nerazzurri la soddisfazione, seppur misera vista la grande mole di gioco del Latina messa in campo nel primo tempo, di tornare dalla Puglia con almeno un punto in più.
Da segnalare l’insufficiente prestazione arbitrale: al 73’ il Latina chiama l’aiuto del Football Video Support per un netto tocco di mano da parte di un difensore biancorosso. Per l’arbitro (vista la scarsità di immagini, per non voler parlare di malafede) nulla di fatto. Una svista importante e che farà parlare.
Tornando alla partita, il Latina domina il primo tempo, arrivando anche parecchie volte davanti alla porta di difesa da Alastra, seppur arrivandoci la maggior parte delle volte in fuorigioco. Basta la cavalcata dell’ex, a far spegnere i pontini, fino al caso da rigore.
Team Altamura 1 – 0 Latina Calcio 1932
Team Altamura: Alastra, Dipinto, Zazza, Doumbia (45’ Nazzaro), Curcio, Grande (76’ Crimi), Silletti, Esposito (45’ Mbaye), Mogentale, Millico (58’ Peschetola), Falasca. A disposizione: Viola, Suazo, Simone, Florio, Dimola, Albajrami, Fantoni. Allenatore: Devis Mangia.
Latina: Mastrantonio, Pellitteri (83’ Quieto), Pace, Marenco, Dutu, Hergheligiu (64’ Fasan), De Ciancio, Parodi, Tomaselli (83’ Sylla), Cioffi (64’ Riccardi), Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Ercolano, Porro, Calabrese, Di Giovannantonio, Carillo, Lipani, Vona. Allenatore: Gennaro Volpe.
Arbitro: Andrea Bortolussi di Nichelino.
Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano e Michele Rispoli di Locri.
IV Uomo: Riccardo Tropiano di Bari.
Operatore FVS: Arli Veli di Pisa.
Marcatori: 61’ AG Pace (L)
Ammoniti: 57’ Curcio (A), 78’ Mogentale (A), 84’ Sylla (L)
Angoli: Team Altamura 3 – 7 Latina
Recuperi: 1’ pt / 6’ st