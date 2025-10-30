Il Latina batte il Perugia ai rigori e va agli Ottavi di Coppa Italia

Il Latina vince e convince, regalando ai propri tifosi una serata di entusiasmo e il meritato passaggio del turno in Coppa Italia Serie C. I nerazzurri si impongono al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni, conquistando l’accesso alla fase successiva dove ad attenderli ci sarà l’Arezzo, capace ieri di superare la Torres con un netto 2-0.

Una prestazione di carattere e determinazione quella offerta dagli uomini di mister Bruno, che hanno saputo reagire con orgoglio alle ultime uscite deludenti in campionato. La squadra pontina ha mostrato compattezza, spirito di gruppo e una ritrovata brillantezza, elementi che hanno fatto la differenza soprattutto nella ripresa. La partita, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, si è decisa ai calci di rigore dopo un secondo tempo di grande intensità e buone trame offensive da parte del Latina.

Il successo in Coppa restituisce fiducia e morale in vista dei prossimi impegni, che si preannunciano di alto livello. L’avversario del prossimo turno sarà dunque l’Arezzo, attuale capolista del girone B, mentre in campionato i nerazzurri si troveranno di fronte un’altra “prima della classe”: la Salernitana, dominatrice del girone C e pronta a muovere un vero e proprio esodo verso il Francioni, con oltre 1500 biglietti già acquistati dai tifosi ospiti.

Un banco di prova importante per il Latina, chiamato a confermare i progressi mostrati in Coppa e a trasformare l’entusiasmo ritrovato in punti preziosi anche in campionato.

LA DIRETTA TESTUALE

Torna la Coppa Italia di Serie C, e al “Domenico Francioni” di Latina è tutto pronto per una nuova notte di calcio: oggi, 30 ottobre alle 20:30 i nerazzurri ospitano il Perugia per un match che promette emozioni e intensità.

La squadra di Bruno arriva all’appuntamento dopo il 2-2 di campionato contro il Sorrento, risultato che ha consolidato il 12° posto nel girone C a quota 13 punti. Gli umbri, invece, si presentano al Francioni con ritrovato entusiasmo dopo l’esordio vincente del nuovo tecnico Tedesco, che ha guidato i suoi al successo contro il Livorno: tre punti fondamentali che hanno permesso al Grifo di muovere la classifica, pur restando nelle zone basse del girone B con 6 punti.

Una sfida dal sapore particolare, tra una squadra in cerca di continuità e un’altra che vuole dare seguito alla scossa del cambio in panchina. Calcio d’inizio alle 20:30: seguite la diretta testuale su LatinaCorriere.it, con gli aggiornamenti minuto per minuto e le emozioni raccontate in tempo reale dal nostro inviato allo stadio Francioni.

LA DIRETTA DELLA PARTITA

Va Parigi sul rigore e segna! Latina che passa il turno!

Bartolomei pareggia

Calabrese riporta i nnerazzurri avanti

Montevago pareggia

Scravaglieri firma il vantaggio

Basti para il rigore Gomez!

Alessio Riccardi pareggia di nuovo

Davide Riccardi riposta avanti gli Umbri

De Ciancio pareggia

Manzari spiazza Basti, avanti il Perugia

Si va ai calci di rigore

94′- Le squadre controllano e provano a vincerla

Concessi 6 minuti di recupero

89′- Perugia in avanti, sul calcio d’angolo Basti è bravo a respingere fuori

83′- Sul fronte opposto il Latina riparte e con un tre contro uno spreca con Pannitteri che calcia fuori

82′- Occasione per gli ospiti con Montevago che viene servito ma trova la grande parata di basti

81′- Squadre in avanti, si cerca il gol del vantaggio

71′- Latina in pressing alla ricerca del vantaggio, Bruno ci prova inserendo Ercolano per A. Vona e Riccardi per Quieto. Per il Perugia, fuori Broh, dentro Bartolomei

66′-GOL DEL LATINA: De Ciancio firma l’1-1 al Francioni bravo a sfruttare il cross sul calcio d’angolo

65′- Latina vicino al pari con parigi che di testa impegna Gemello che devia in angolo

63′- Occasioni per entrambe le squadre. Triplo cambio per il latina che prova ad alzare l’asticella. Dentro Scravaglieri, Parigi e Calabrese fuori Ekuban, Farneti e Marenco. Per il Perugia: Fuori Ogunseye, Torrasi e Giunti dentro Montevago, Megelaitis e Manzari

53′- Angolo per gli ospiti, fallo su Basti. Riparte il Latina

49′- Porro vicino al pari con uno spiovente in area, da posizione defilata calcia fuori

48′ Grande occasione per il Latrina con Di Giovannantonio che per poco non arriva sulla palla dell’1-1

Squadre in campo per il secondo tempo, una sostituzione per glim ospiti: esce Bacchin, entra Giardino

Termina il primo tempo al Francioni

44′- Il Latina gioca ma non riesce a trovare il pareggio

36′- Punizione del Latina con Pannitteri che crossa in area ma c’è fallo in attacco, riparte il Perugia

32′- Grande Occasione per il Perugia: Tuozzolo, serve in area Torrasi che si vede parare la conclusione da Basti

27′- Pressing del Latina sulle fasce, prima con Porro e poi con Pannitteri, entrambi respinte da Gemello

24′- Squadre aperte, Latina in avanti che ci prova con Quieto che però calcia alto

16′- Ci prova il Latina alla ricerca del pareggio con Ekuban, che si gira al limite ma trova la risposta di Gemello

12′- GOL DEL PERUGIA: Bacchin fa una grande incursione in area e batte sul palo sinistra Basti, è 0-1

9′- Gioco fermo per un fallo su Ekuban, bel gioco di colori nelle divise delle due squadre. Il Latina con una divisa rossa, Blu quella ospite, entrambi con richiami al color oro

7′- Incursione in area del Perugia con Calapai ma c’è fallo in attacco

6′- Una pioggia “londinese” sul Francioni, Perugia che controlla e gestisce

3′- Latina in avanti che ci prova, con un calcio d’angolo

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LATINA (3-5-2): Basti; Vona, Marenco, Regonesi; Porro, Farneti, De Ciancio, Quieto, Pannitteri, Di Giovannantonio, Ekuban.

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello, Gomez, Giunti, Bacchin, Broh, Tozzuolo, Riccardi D., Giraudo, Calapai, Torrasi, Ogunseye.